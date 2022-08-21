İslam mimarisinde dinlenme köşesi: Bahçe

📌 İslam bahçeleri; dinimiz İslam'ın içinde barındırdığı sayısız güzelliğin yeryüzünde tezahür eden bir parçası olarak, zihni canlandırmak, bireysel, toplumsal değerleri ifade etmek ve kimlikleri temsil etmek için yapılan ya da hayal edilen namütenahi eserlerdir.

Namütenahi ne demektir?

Sınırsız, sonu olmayan anlamında kullanılır.

📌 Eşsiz bir görünüme sahip bu bahçeler; onları oluşturan ve tadını çıkaran insanların bedenleri, zihinleri, değerleri ve kimlikleri kadar çeşitliliği de bünyesinde barındırır. Bu yönüyle ele alındığında İslam bahçeleri, gündelik hayatın bir yansıması olarak karşımıza çıkar.