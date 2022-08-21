İslam mimarisinde dinlenme köşesi: Bahçe
Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de
cennet bir bahçe olarak detaylarıyla tasvir edilmiş ve müminlere altında ırmaklar akan mekanlar müjdelenmiştir. İslam geleneğinde bahçelerin oluşmasında çıkış noktası olan bu ayetler, peyzaj mimarlığının da İslam medeniyetinde gelişmesine ve önemli bir yere sahip olmasına neden olmuştur. Peki, İslam mimarisinde bahçe kültürünün ve peyzajın yeri ve önemi nedir?
Giriş Tarihi: 21.08.2022
16:36
Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
17:15
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; İslam bahçeleri dinimiz İslam'ın içinde barındırdığı sayısız güzelliğin yeryüzünde tezahür eden bir parçası olarak, zihni canlandırmak, bireysel, toplumsal değerleri ifade etmek ve kimlikleri temsil etmek için yapılan ya da hayal edilen eserlerdir. namütenahi
Namütenahi ne demektir? Sınırsız, sonu olmayan anlamında kullanılır.
📌 Eşsiz bir görünüme sahip bu bahçeler; onları oluşturan ve
tadını çıkaran insanların bedenleri, zihinleri, değerleri ve kimlikleri kadar de bünyesinde barındırır. Bu yönüyle ele alındığında İslam bahçeleri, çeşitliliği gündelik hayatın bir yansıması olarak karşımıza çıkar.
İslam mimarisinin kıblesi: Kabe
📌 Estetik amaçlı tasarlanan bahçeler, belirli bir İslami ya da Müslüman
kültürel kimliği zirveye taşımak veya istikrara kavuşturmak için kullanılan aracı öğeler olmaktan ziyade; hafızanın, mekan üretiminin, hayal gücünün, akılcılığın, siyasi gücün, ölümsüzlük arzusunun ve baki olma isteğinin bir dışavurumudur.
📌 Dolayısıyla İslami bahçeler ve peyzajlar; şiirlerde,
seyahatnamelerde, tarım kılavuzlarında ve minyatürlerdeki bahçe tasvirlerinde de farklı bir yansıma bulmuştur.
İslam mimarisinin halifeleri payidar kılan mekanı: Maksure
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'Bahçe Kültürü', ilk olarak yeşil, su ve suyun sağladığı uygarlıkla gündeme gelen bir olgudur. Yeşil ve su, kent ile bütünleşerek inşa eder ve medeni şehirleri şehirlerin olmazsa olmaz bir parçası haline gelir. su mimarisi,
📌 Hamamlar, çeşmeler, su kanalları, köprüler,
konut mimarisi içinde yer alan özel ebeveyn banyoları ve su ögeleri ile su yolları, şehirlerin her yerini muhteşem tezyinatı ile süslemeye başlar.
Bilgi Notu: Osmanlılar, arazinin koşullarına uygun bahçeler oluşturarak; su kanalları açmak yerine, bahçelerini akarsuların bulunduğu yerlere yaptılar.
İslam mimarisinin dünyadaki hâkimiyeti
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suyun değerli, Bahçe kavramı; verimli toprağın kıt olduğu bölgelerde, tüm doğal güzellikleri içinde barındıran mekanlar olarak ayrıca önem kazanır.
📌 Yüce dinimiz İslam'ın doğduğu
Arap yarımadasında da tabiat şartlarının zorluğu, denetim altında tutulabilecek tek yer olan verilen bahçelere önemi ve değeri arttırır.
İslam mimarisinin çekirdek kavramı: Mekan
📌 Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de
cennetin bir bahçe olarak detaylarıyla tasviri, İslam dünyasında bahçe ve cennet kavramlarının birbirleriyle bütünleşmesini sağlayan kavramdır.
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, Cennette bulunan dört ırmağın birbirine dik açıyla kesişmesiyle oluşan dört bölümlü bahçe anlayışı, İslam Bahçe Sanatı'nın temelini oluşturur. Bu sayede cennetvari bir unsur olarak algılanan su da İslam bahçelerinin vazgeçilmez öğesi haline gelir.
Kur'an-ı Kerim rehberliğinde şehir – kent ayrımı