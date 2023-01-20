Düşünce dünyamız nasıl çoraklaştı?

İslam'ın en güzel izdüşümü olan düşünce ve kültür vadileri, asırlar boyunca pek çok alim, mütefekkir, şair ve yazarın emek mahsulü çalışmalarıyla günümüze ulaştı. On dokuzuncu yüzyıla kadar kendi içerisinde sorunlarını çözebilen bir noktada olan düşünce dünyamız, Tanzimat ve Islahat fermanları ile ciddi ölçüde hasar gördü. Bu tahribat İslam düşüncesinin kendi içine kapanarak, sorunlara bir müddet çözüm üretememesine sebep oldu.