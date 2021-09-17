Kitle imha sanatı

🔷 Kuruluşu ile beraber bir düzen sahibi olarak görünmek ve kabul görmek isteyen ABD, Batı'nın içinden çıkan, şımarık bir çocuk kisvesine büründü. İki dünya savaşında da Avrupa'yı kurtarması, ABD'ye kendisini dev aynasında görme imkânı verdi. 20. yüzyılla beraber dünyanın her yerinde zihni olarak kendisine bağlı kuşaklar yetiştirmek isteyen Amerika, bu minvalde bir sinema endüstrisi, Hollywood'u ortaya çıkardı.



🔷 Sanat, insana estetik bir haz verir. Bu estetik haz, zaman içerisinde kitleleri yönlendirmek amacıyla kullanılır hale geldi. Hollywood tecrübesi bize, sanatın Amerikan toplumundan uzak olduğunu ve Amerika'nın bir estetik ölçüden ziyade sanatı, bir kitle imha silahı olarak kullandığını gösterdi.



🔷 Bu zihniyet, kültür ihraç etme yarışı da başlattı. Hollywood eliyle ABD, tüm dünyaya kendi zihni yapısını yansıtan filmleri dağıtmaya başladı. Bu zihin devrimi, dünyayı ufak bir Amerikan köyü haline getirdi. Hollywood'un anlayışına karşı duran, bu zihni yapıya direnen topluluklar ise demokrasi vaadiyle ABD'nin işgaline uğradı. Ortadaki bu gerçekler bize, manevi olarak bir bakışa sahip olamayan Hollywood'un maskesinin ardını gösterdi.

Hollywood neresidir?

Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde bulunan bölge. Film yapımcılarının bu bölgede stüdyolar kurmasıyla oluşmaya başlayan Hollywood, bugün sinema denince tüm dünyada akla gelen ilk olgudur.



(X) 🔍 Bilgi Notu: Aktör John Wayne öldüğünde Japon gazeteleri "Bay Amerika öldü" diye başlık atar. İşte Hollywood'un gerçek ve kurmaca karışımı bu örnektir.



(X) 📍 İlginç Bilgi: Dünya tarihinde en çok izlenen ve en çok hasılat elde eden filmler Hollywood yapımıdır.



Yazarımız İsmail Güleç'in Hollywood yazısını okumak için tıklayın