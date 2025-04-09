Teoman Duralı'dan Sorun Çağının Anatomisi
Yayınlanma Tarihi: 09.04.2025 10:24 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 10:24
Merhum Prof. Dr. Teoman Duralı, ülkemizin en aydın insanlarından biriydi. Filozof, mütefekkir ve akademisyen olan Duralı, felsefenin pek çok alanında kendini geliştirmiş ve bu alanlarda çok sayıda kitap ve makale neşretmiştir. O, milletine ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı ve bitmeyen soruların cevabını arayan bir hakikat insanıydı. Birbirinden kıymetli eserleri arasında "Sorun Çağının Anatomisi" isimli felsesefe-düşünce türünden kitabı da bulunuyor. İşte, yazarın "Sorun Çağının Anatomisi" adlı eserinden unutulmaması gereken cümleleri sizler için altını çizdik.
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Elbette düzeltilemeyecek çeşitten insanlar var. Kur'an'ın, "onların kalplerini mühürledik" dediği cinsten.
TEOMAN DURALI
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İnsan yalnız kalmalı zaman zaman. Kendiyle hasbıhal etmeli, sözü sohbeti olmalı. Bunu Allah'la yürütülen bir muhavere olarak görüyorum.
TEOMAN DURALI