Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Yaşam Teoman Duralı'dan Sorun Çağının Anatomisi

Teoman Duralı'dan Sorun Çağının Anatomisi

Yayınlanma Tarihi: 09.04.2025 10:24 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 10:24

Merhum Prof. Dr. Teoman Duralı, ülkemizin en aydın insanlarından biriydi. Filozof, mütefekkir ve akademisyen olan Duralı, felsefenin pek çok alanında kendini geliştirmiş ve bu alanlarda çok sayıda kitap ve makale neşretmiştir. O, milletine ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı ve bitmeyen soruların cevabını arayan bir hakikat insanıydı. Birbirinden kıymetli eserleri arasında "Sorun Çağının Anatomisi" isimli felsesefe-düşünce türünden kitabı da bulunuyor. İşte, yazarın "Sorun Çağının Anatomisi" adlı eserinden unutulmaması gereken cümleleri sizler için altını çizdik.

1/20

Elbette düzeltilemeyecek çeşitten insanlar var. Kur'an'ın, "onların kalplerini mühürledik" dediği cinsten.

TEOMAN DURALI

Teoman Duralı'dan alıntı ve sözler

2/20

Ben, kıyametin kopacağına, dünyanın bir şekilde sonunun yakın olduğuna inananlardanım.

TEOMAN DURALI

3/20

Başarının şartı disiplindir.

TEOMAN DURALI

4/20

Ümidini yitirmek günahların en büyüklerindendir.

TEOMAN DURALI

5/20

İnsan yalnız kalmalı zaman zaman. Kendiyle hasbıhal etmeli, sözü sohbeti olmalı. Bunu Allah'la yürütülen bir muhavere olarak görüyorum.

TEOMAN DURALI

Teoman Duralı'nın fikir dünyası

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Puşkin’in şiirlerine konu olan Gözyaşı Çeşmesi’nin öyküsü

Puşkin'in şiirlerine konu olan Gözyaşı Çeşmesi'nin öyküsü

Mimar Sinan’ın eserleri nasıl bu kadar sağlam?

Mimar Sinan'ın eserleri nasıl bu kadar sağlam?

Ekrem Demirli Dersleri - Fütuhat-ı Mekkiyye Okumaları - 1. Bölüm

Ekrem Demirli Dersleri - Fütuhat-ı Mekkiyye Okumaları - 1. Bölüm

İnsanın acziyetinin en güzel ifadesi duanın önemi

İnsanın acziyetinin en güzel ifadesi duanın önemi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

Siyonist saldırıların gölgesinde 5 Nisan Filistin Çocuk Günü

Siyonist saldırıların gölgesinde 5 Nisan "Filistin Çocuk Günü"

Uludağ’da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

İsrail karşısında kainatın dili

İsrail karşısında kainatın dili

Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze’de katliam

Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze'de katliam