Malazgirt Destanına Yahya Kemal’in Nazarından Bakmak

1 /9 Süleymaniye'de Bayram Sabahı















"Taa Malazgirt ovasından yürüyen Türkoğlu

Bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu"

🔹 Bugün Süleymaniye Camii´nde bayram namazında ön safta duran o adamların ruhları Malazgirt Ovası'nda şehit olmak için savaşmış ve çağları aşıp bugüne gelmiştir. Bugün Süleymaniye'ye namaz için koşan o adamlar, dün Malazgirt Ovası'nda gururla yürüyorlardı. Süleymaniye'nin varlığının temelinde Malazgirt'te kazanılmış gururlu zafer vardır.

🔹Bizlere bu şanlı tarihten kalan, Malazgirt Zaferi'nin ruhudur. Yahya Kemal de bu mısralarla bugün Süleymaniye'de gözleri yaşlarla oturan Türk oğlunun ruhunu şiir vasıtasıyla Malazgirt'e bağlamıştır. Bu dizeler Yahya Kemal'in "Süleymaniye'de Bayram Sabahı" şiirinin anlam köklerini Malazgirt'ten aldığını gösterir.

"Süleymaniye'de Bayram Sabahı'' şiiri özelinde Yahya Kemal'in edebi kimliği