Anadolu'nun kapılarını Müslümanlara açan Malazgirt Savaşı, önemli bir dönüm noktasıydı. Sayıca üstün olan Roma ordusuna karşı Selçuklu ordusu Türklerin yüz yıllardır uyguladığı bir taktiği uygulayacaktır. Peki, savaşlara damgasını vuran ve Türklere pek çok muharebeyi kazandıran bu stratejinin neydi? Malazgirt'te de uygulanan bu müthiş taktiği sizler için ele aldık.

"Size öyle bir vatan aldım ki, ebediyen sizin olacaktır."

Sultan Alparslan

🔷 Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu sağlayan Dandanakan Savaşı'ndan sonra Selçuklular batı yönünde büyük fetih hareketlerine başladılar. Anadolu'nun bir Türk yurdu haline getirilmesi uğruna yapılan bu mücadele ettiler.

🔷 Anadolu'daki Selçuklu istilâ ve fetih hareketlerinin hızla devam ettiği sıralarda Bizans'ta İmparatoru Romanos Diogenes, gittikçe artan Türk fetihlerini durdurmak amacıyla ordu hazırlamaya başlar. Romanos Diogenes, doğrudan İran'a ulaşıp merkezlerini ele geçirmek suretiyle Selçuklu problemini kökünden halletmek için Ayasofya'da düzenlenen büyük bir törene katıldıktan sonra 13 Mart 1071 günü güçlü bir orduyla yola çıktı.

🔷 O sırada Mısır seferinde olan Alparslan, seferini yarıda keserek Ahlat'a doğru yola çıktı. Selçuklu ordusu toplamda elli bin kişiyken, Roma ordusu iki yüz bin kişiydi. İki ordu 26 Ağustos Cuma günü Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya geldi.

Savaş günü beyaz elbise giyen büyük komutan, bu elbisesinin ya kefen ya da zafer giysisi olacağını bildirdi.



"Fetihlerin Babası" #Alparslan, savaş için özellikle cuma gününü seçmişti.



Peki, #Anadolu'nun kapılarını bizlere açan #MalazgirtSavaşı nasıl kazanıldı? pic.twitter.com/UgifUkwGbj — Fikriyat (@fikriyatcom) August 26, 2022

🔶 "Fetihlerin Babası" Alp Arslan savaş için özellikle cuma gününü seçmişti. Çünkü cuma günü, Müslümanlar için güneşin doğduğu en hayırlı gündür. Ordusunun başında Cuma namazını kıldıran Alp Arslan, hutbede savaş için ölmeye geldiklerini, şehadet şerbetini içmeye hazır olduklarını söyledi. Savaş günü beyaz elbise giyen büyük komutan, bu elbisesinin ya kefen ya da zafer giysisi olacağını bildirdi. Malazgirt Savaşı'nda uyguladığı hilal taktiği ile sayıca üstün olan Bizans ordusunu mağlup etti.

🔷 Peki, neydi bu hilal taktiği?

Türklerin yüz yıllardır kullandığı bu taktikte, ordu; merkez, sağ ve sol olmak üzere üç kısma ayrılırdı. Ortada bulunan merkez kuvvetleri düşmana saldırır ve ardından kaçar gibi yaparak geri çekilirdi. Bu sırada merkezin peşinden giden düşman kuvveti sağ ve sol kuvvetler tarafından sarılır, bir çemberin içine alınırdı. Çemberin içinde bulunan düşman sıkışır ve savaşı kaybederdi.

🔺 İki hükümdar arasında geçen müzakereler sonunda aşağıdaki maddeleri ihtiva eden bir barış antlaşması imzalandı:

◾ İmparator kurtuluş akçesi olarak 1,5 milyon altın verecek.

◾ Bizans Devleti her yıl Selçuklular'a 360.000 altın vergi ödeyecek.

◾ Bizans'ın elinde bulunan bütün İslâm esirleri serbest bırakılacak.

◾ Bizanslılar gerektiğinde Selçuklular'a askerî yardımda bulunacak.

◾ İmparator kızlarından birini sultanın oğluna nikâhlayacak.

◾ Antakya, Urfa, Menbic ve Malazgirt Selçuklular'a bırakılacak.

🔺 Barış antlaşmasının imzalanmasından sonra Alparslan, maiyetine iki hâcib ve 100 hassa askeri verdiği Romanos Diogenes'i İstanbul'a doğru uğurladı. Fakat Diogones'i bir süpriz bekliyordu. Bizans Senatosu, mağlûbiyet haberini alınca Romanos Diogenes'i tahttan indirip yerine VII. Mikhail Dukas'ı imparator ilân etmişti. Bizans kuvvetleri tarafından teslim alınan Romanos Diogenes getirildiği Kütahya'da gözlerine mil çekilerek hapse atıldı; ertesi yıl da Kınalıada zindanında öldü.



🔹 Haberi duyan Alparslan'ın Diogenes için üzüntü duyar.

💠 Malazgirt öyle bir galibiyetti ki, bin yıl sürecek bir yolculuğun ilk adımıydı. Anadolu'yu bizlere yurt yapan tüm şehitlerimizi hayırla yâd ediyoruz.

Editör: Muhammed Salim İnce

Kamera: Ahmed Helal

Kurgu: Ayşenur Aslan

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