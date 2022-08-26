Alparslan’ın 10 özelliği

🔷 Muteber bir kaynak olarak kabul edilen tarihçi İbnü'l Esir'in kaydına göre, büyük komutan 1 Muharrem günü (420) 1029 yılında Harezm'de doğar. Her Selçuklu Sultanı gibi Alparslan da iyi bir eğitim alır. "Atabeg" olarak adlandırılan kişi, hükümdarın terbiye ve öğretimi ile ilgilenir.

🔷 Geleceğin hükümdarları; erken yaşta ata binmeyi ve silah kullanmayı öğrenirler, savaş ve sefere katılarak deneyim kazanırlar. Büyük komutanın ok ve yay kullanmada çok yetenekli olduğu görülür. Tarihi kaynaklar onun attığı okların hedefini şaşırmadığını söyler.

🔍 Atabeg nedir?

Selçuklu Devleti'nde şehzadeleri eğiten ve yetiştiren memurlardır.