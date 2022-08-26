Alparslan’ın 10 özelliği

🔷 Büyük hükümdar, halktan sadece devletin hakkı olan vergi alır. Bu vergiyi ise vatandaşlarına kolaylık sağlamak için iki parça halinde tahsil eder.
🔷 Sultan, Mısır seferi sırasında Diyarbakır'a geldiğinde şehrin hakimi Nasr b. Mervan tarafından karşılanır. Alparslan'a yüz bin dinar ve hediyeler takdim eder. Fakat büyük hükümdar bu paranın halktan zorla tahsil edildiğini öğrenir öğrenmez paranın hak sahiplerine iade edilmesini emreder.
Bilgi notu:
Sultanın sarayında günde elli koyun kesilen bir aşevi olduğu da kaynaklarda yer edinir.
🔹 Haraç nedir?
Devletin aldığı arazi vergisidir.
Anadolu'daki ilk yerleşim yerleri