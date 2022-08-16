Anadolu'daki ilk yerleşim yerleri

📌 Anadolu; coğrafi konumu, uygun iklim koşulları, verimli toprakları, çevresine göre zengin su kaynakları gibi özellikleri nedeniyle dünyanın en eski yerleşim alanlarından biridir. Tarih öncesi çağlardan günümüze Anadolu toprakları üzerinde çok farklı yapıda kültür ve medeniyetlerin kurulması, yaşadığımız coğrafyayı âdeta bir açık hava müzesine dönüştürür.

📌 Yapılan arkeolojik çalışmalar, ülkemiz topraklarında yerleşmenin günümüzden en az 10-12 bin yıl öncesine kadar gittiğini ortaya çıkarır. Buzul Çağı'nın etkilerinin sona ermesiyle kapalı havzalarda bulunan göller, sıcaklığın artmasına bağlı olarak yavaş yavaş alan kaybetmiş ve çevrelerinde tarıma uygun, geniş bölgeler ortaya çıkmıştır.

📌 Tarıma elverişli bu alanlarda mağara yaşamı ve avcılık ekonomisi yerini yerleşik düzende yapılan tarım ve hayvancılığa bırakır. Böylece Anadolu topraklarında ilk köy tipi yerleşmeler ortaya çıkmış olur.

Taş çağı ve Mezopotamya tarihi