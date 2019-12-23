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Tarihin akışını değiştiren keşif; Göbeklitepe

Dünyanın bilinen en eski yapısı olan Göbeklitepe, 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihini değiştirdi. Keşfiyle medeniyet tarihi hakkında bilinen tüm bilgilerin gözden geçirilmesine neden oldu. "Medeniyetin doğduğu yer" olarak adlandırılan Göbeklitepe henüz ilkel aletlerin olduğu bir dönemde tonlarca ağırlıktaki taşların nasıl taşındığına dair gizemini koruyor. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 15:32
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DÜNYANIN EN ESKİ YAPISI
DÜNYANIN EN ESKİ YAPISI

Dünyanın bilinen en eski dini yapılar topluluğu Göbeklitepe, 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihini değiştirdi. Henüz küçük bir bölümü çıkarılan Göbeklitepe, M.Ö. 10 bin yıl önce insanların henüz yerleşik hayata geçmediği, avcı olarak yaşadığı bir dönemde inşa edildi.

2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesinin ardından, Türkiye'de "2019 Göbeklitepe Yılı" ilan edildi.

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İNSANLIK TARİHİNİ DEĞİŞTİRDİ
İNSANLIK TARİHİNİ DEĞİŞTİRDİ

Göbeklitepe'nin üzeri daha sonra bilinmeyen bir nedenle kapatıldı. Yabani hayvan figürlü yontulmuş taşlar, tonlarca ağırlıktaki T biçimli sütunlar bulunan Göbeklitepe, gizemini hala koruyor.

İnsanlık tarihini yeniden yazdırabilecek öneme sahip olan Göbeklitepe, Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinin, kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulundu.

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TONLARCA AĞIRLIKTA TAŞLAR BULUNDU
TONLARCA AĞIRLIKTA TAŞLAR BULUNDU

İlk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerindeki kazılar 50 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesince 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

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12 BİN YIL ÖNCESİNE AİT KALINTILAR
12 BİN YIL ÖNCESİNE AİT KALINTILAR

Kazılarda aynı zamanda, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski dini yapı kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

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GÖBEKLİTEPE NASIL BULUNDU?
GÖBEKLİTEPE NASIL BULUNDU?

1980'li yılların sonlarında Şanlıurfalı iki kişi, tepelik bir arazide, topraklarını sürerken bir heykel buldu. Bulunan oymalı taşın tarihi önemi olabileceği şüphesiyle Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi. Böylece 12 bin yıllık Göbeklitepe'nin ortaya çıkarılmasını sağlandı.

1990'lı yıllarda Şanlıurfa'da Nevali Cori kazısını yapan Prof. Harald Hauptmann ile onun ekibinden öğrencisi Klaus Schmidt bu kazıdan çıkarılan eserleri teslim etmek için müzeye gittiğinde getirilen heykeli inceledi.

Heykelin çıktığı araziyi de inceledikten sonra yıllar içerisinde kazı çalışmaları başladı. Araştırmalar günümüzde hala devam ediyor.

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