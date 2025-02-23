Ters Etki Yasası'na dair bilmeniz gerekenler

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🔸 Günlük yaşantımızda pek çok olay ile karşılaşıyoruz. Bunlar iyi veya kötü olayla olabilmekte. Hayatın olağan akışı içinde her şey mümkün. Özellikle huzurlu bir yaşam sürmek adına hep iyi düşüncelere izin veririz zihnimizde.

🔸 Ancak iyi düşünmek, her zaman iyi olaylara şahit olacağımız anlamına gelmez. Bazen deriz ya "korktuğum başıma geldi" işte bu "Ters Çaba Yasa Kuralı" dır.