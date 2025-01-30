Manipülasyonla baş etme yöntemleri

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Gerçekleri çarpıtırlar

◽ Manipülatif bireyler, olayları kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye çok yatkındır. Gerçeği saptırarak karşılarındaki kişinin algısını değiştirmeye çalışabilir, kendi söylediklerini inkar edebilir ya da söyledikleri şeyin yanlış anlaşıldığını iddia edebilirler.

Mağdur rolünü oynarlar

◽ Sürekli olarak kendilerini mağdur gibi göstererek, çevrelerindeki insanlardan ilgi ve destek görmeye çalışır, onlara karşı yapılan en ufak bir eleştiriyi bile dramatize ederek, kendilerini haksızlığa uğramış gibi gösterirler.