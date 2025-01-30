Manipülasyonla baş etme yöntemleri
Manipülatif insanları tanımak, onların etkisinden korunmak için ilk adımdır. Sağlıklı ilişkiler kurabilmek adına, karşınızdaki kişinin niyetlerini sorgulamak ve gerektiğinde mesafe koymak oldukça önemlidir. Öz benliği düşük bireyler kendilerini var ve güçlü hissetmek adına manipülatif tavırlara başvururlar. Günlük hayatta maruz kalınılan psikolojik oyunları ve bunlardan uzak durma yollarını sizler için hazırladık.
◽ Son zamanlarda trend bir sözcük mevcut olan Manipülasyon, psikoloji ilminde; "diğer insanların duygu, düşünce ve davranışlarını farklı yöntemlerle değiştirmeye çalışmak" demektir.
◽ Manipülasyon, bir bireye bilinçli veyahut bilinçsiz yapılabilmektedir. Manipülasyon yapan kişiler; yaptıkları davranıştan bir haber olabildiği gibi manipülatif fiilleri kendi arzu ve çıkarları doğrultusunda da kullanmaya çalışır.
Günlük hayatta manipülatif insanların özellikleri
◽ Manipülasyon; insanların düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme sanatıdır.
◽ Manipülatif bireyler, çoğu zaman fark edilmeden çevrelerindeki insanları etkileyerek istediklerini elde etmeye çalışır. Günlük hayatta bu tür insanları tanıyabilmek, sağlıklı sınırlar oluşturmak açısından oldukça önemli görünüyor.
MANİPÜLATİF İNSANLARIN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ
Suçluluk duygusu hissettirirler
◽ Manipülatif kişiler, karşılarındaki insanı suçlu hissettirerek kontrol altına alır. Hatta bazen sitemkar bir dil kullanarak bazen de kendilerini mağdur göstererek bu davranışı sergilerler.
Örneğin, "Bunu benim için yapmazsan, gerçekten beni sevmediğini düşüneceğim" gibi ifadelerle duygusal baskı kurabilirler.
İNSANLARIN EN SIK KULLANDIĞI SAVUNMA MEKANİZMALARI
Gerçekleri çarpıtırlar
◽ Manipülatif bireyler, olayları kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye çok yatkındır. Gerçeği saptırarak karşılarındaki kişinin algısını değiştirmeye çalışabilir, kendi söylediklerini inkar edebilir ya da söyledikleri şeyin yanlış anlaşıldığını iddia edebilirler.
Mağdur rolünü oynarlar
◽ Sürekli olarak kendilerini mağdur gibi göstererek, çevrelerindeki insanlardan ilgi ve destek görmeye çalışır, onlara karşı yapılan en ufak bir eleştiriyi bile dramatize ederek, kendilerini haksızlığa uğramış gibi gösterirler.
Pasif-Agresif davranışlar sergilerler
◽ Manipülatif insanlar, doğrudan yüzleşmek yerine dolaylı yoldan tepki gösterirler. Küçük iğnelemeler, imalar, sessiz kalma taktikleri gibi yöntemlerle karşılarındaki insanı huzursuz hissettirmeye çalışırlar.
Örneğin, bir şeye kırıldıklarında bunu açıkça söylemek yerine, soğuk davranarak karşı tarafın kendisini kötü hissetmesini bekleyebilirler. Fakat bilinmelidir ki bu durum güçlü karaktere ulaşmış bireylerde pasifsize hale gelir.