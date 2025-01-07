Adım adım Bilinçli Genç Olmak
Yayınlanma Tarihi: Ocak 07, 2025 10:40 Güncelleme Tarihi: Ocak 07, 2025 12:48
Türk hekim, psikiyatrist ve nöropsikolog Nevzat Tarhan, bilhassa kişisel gelişim üzerine kaleme aldığı eserleriyle tanınır. "Emin ol, önünde hayal ettiğinden çok daha güzel, umut dolu bir gelecek var" cümlesinin yer aldığı "Bilinçli Genç Olmak" kitabında gençlere önemli tavsiyelerde bulunmuştur. İşte, yazarın gençlere rehber olacak başucu kitabından alıntıları bir araya getirdik.
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Kaybetme riskini göze almazsan, kazanamazsın…
NEVZAT TARHAN
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Huzur ve mutluluğun bir bedeli vardır; o bedel de cesarettir, doğrular adına riske girebilmektir. Kendine inanmak ve güvenmek başarının ön şartlarındandır.
NEVZAT TARHAN
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