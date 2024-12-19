İsmet Kırpınar'ın kaleminden "Beyin: Harikalar Diyarı"
Yayınlanma Tarihi: Aralık 19, 2024 11:45 Güncelleme Tarihi: Aralık 19, 2024 11:45
Vücudumuzun en mucizevi kısmı olan beynimiz hakkında bu zamana kadar pek çok araştırma yapılmıştır. Biz insanoğlunu en farklı kılan organımız beynimiz, sırlarla çevrilidir. Beynimizin yapısı, fonksiyonları, fizyolojisi, anatomisi araştırmacıların en çok dikkatini çeken etmenlerdir. İşte, bu hususlar üzerine İsmet Kırpınar, "Beyin: Harikalar Diyarı" adlı eseri kaleme almıştır. Turkuvaz Yayınlarından çıkan bu kitaptan sizler için birbirinden kıymetli ve anlamlı bilgileri bir araya getirdik.
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İnsan beyni, dünyadaki canlı cansız tüm yapıların en mükemmelidir.
İsmet Kırpınar
Doğan Cüceloğlu'nun "İyi Düşün Doğru Karar Ver" eserinden ders niteliğinde alıntılar
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Sevmek ya da nefret etmek beynin işidir.
İsmet Kırpınar