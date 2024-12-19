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İsmet Kırpınar'ın kaleminden "Beyin: Harikalar Diyarı"

Yayınlanma Tarihi: Aralık 19, 2024 11:45 Güncelleme Tarihi: Aralık 19, 2024 11:45

Vücudumuzun en mucizevi kısmı olan beynimiz hakkında bu zamana kadar pek çok araştırma yapılmıştır. Biz insanoğlunu en farklı kılan organımız beynimiz, sırlarla çevrilidir. Beynimizin yapısı, fonksiyonları, fizyolojisi, anatomisi araştırmacıların en çok dikkatini çeken etmenlerdir. İşte, bu hususlar üzerine İsmet Kırpınar, "Beyin: Harikalar Diyarı" adlı eseri kaleme almıştır. Turkuvaz Yayınlarından çıkan bu kitaptan sizler için birbirinden kıymetli ve anlamlı bilgileri bir araya getirdik.

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İnsan beyni, dünyadaki canlı cansız tüm yapıların en mükemmelidir.

İsmet Kırpınar

Doğan Cüceloğlu'nun "İyi Düşün Doğru Karar Ver" eserinden ders niteliğinde alıntılar

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Duyumlarımızın, duygularımızın ve bilincimizin merkezini oluşturan beyin, insanları diğer varlıklardan ayıran en önemli organıdır.

İsmet Kırpınar

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Kalp atışı, nefes alıp verme ve sindirim sistemi yoluyla biz farkına varmadan, irademizin kontrolü dışında, beynimiz tarafından yönetilir.

İsmet Kırpınar

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Beynimiz hem bedenin çalışmasının hem de zihin faaliyetlerini kontrol edildiği organdır.

İsmet Kırpınar

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Sevmek ya da nefret etmek beynin işidir.

İsmet Kırpınar

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