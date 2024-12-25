Beyhan Budak'ın Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama eserinden 20 alıntı
Yayınlanma Tarihi:
Aralık 25, 2024 11:12
Güncelleme Tarihi: Aralık 25, 2024 11:12
Her zaman insanoğlu mantıklı olamaz. Bazen hayatından bir şeylerin gitmesine izin vermelisin. Bazen savaşmak ve kazanmak yerine yenilgiyi kabul etmek gerekir. Beyhan Budak'ın Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama eserinde, mutluluğun kaybedilen yerde olmadığını dile getirmiştir. Sizlere Beyhan Budak'ın Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama eserinden; kaybettiğiniz mutluluğu başka bir yerde bulabileceğinize dair inancınızı pekiştirecek 20 alıntı derledik.
1/20
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Güçsüz değilsin, sadece insansın.
Beyhan Budak
2/20
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Her şeyle savaşamazsın.
Her konuda en iyisini yapamazsın.
Her zaman mantıklı davranamazsın.
Bazen akışına bırakmak gerekir.
Beyhan Budak
3/20
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Korkma, sadece toprağa gideceksin, sonra toprak olacaksın. Sonra sularla birlikte bir çiçeğin bedenine yürüyeceksin, oradan özüne ulaşacaksın… Çiçeğin özüne bir arı konacak, belki o arı ben olacağım.
Beyhan Budak
4/20
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Sen ne yaparsan yap, karşı tarafı ikna etmenin mümkün olmadığı durumlar olacak.
Beyhan Budak
5/20
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Hatalarımı kabul etmek beni gelişen insan haline getirecektir ve bu kesinlikle zayıflık değildir.