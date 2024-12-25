Beyhan Budak'ın Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama eserinden 20 alıntı

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Korkma, sadece toprağa gideceksin, sonra toprak olacaksın. Sonra sularla birlikte bir çiçeğin bedenine yürüyeceksin, oradan özüne ulaşacaksın… Çiçeğin özüne bir arı konacak, belki o arı ben olacağım.

Beyhan Budak