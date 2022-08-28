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Kadim şifa kaynağı

Onlarca asırdır soframızı süsleyen zeytinyağı saymakla bitmeyen sağlıklı özelliklere ve vücudumuzu besleyen lezzete sahip. Dünyanın en eski ve sağlıklı besinlerinden olan zeytinden damıtılan zeytinyağı insanlığın hastalıklarına şifa olduğu gibi doğanın devamı için de çok önemli bir mevkide duruyor.

Giriş Tarihi: 28.08.2022 15:40 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 15:42
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◾ Değişen yemek alışkınlığımız daha önce görülmeyen hastalıkları da peşinde getirdi. İnsanoğlu doğallıktan ve doğal olandan uzaklaştıkça hastalıklar da arttı.

◾ Modern tıp her hastalık için bir ilaç üreterek hem sistemin devamını sağladı hem de ekolojik dengeye karşı sentetik maddeleri öne çıkardı.

İbnül Baytar'ın sağlıklı yaşam için kullandığı bitkiler

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◾ Beş bin yıllık bir maziye sahip olan zeytin, asırlar boyunca şifa ve lezzet kaynağı olarak bilindi. Zyetin ağacı bereketin bir simgesi olarak kabul edildi.

◾ Modern zamanda ortaya çıkan fatsfood kültürü ise tüm yararlı besinler gibi zeytin ve zeytinyağını da geriye iterek kendisine bir varlık sahası tesis etti.

Sık tüketilen besinlerin bilinmeyen faydaları!

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◾ Oysa zeytin ve zeytinyağı asırlar boyunca insanoğlunun en sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlayan önemli gıdalardan biri olmuştu.

◾ Zeytin ve zeytinyağının Allah Teala'nın ayetleri ve Resulullah'ın (SAV) hadis-i şerifleri vesilesi ile de bir şifa kaynağı ve iyileştirici gücü olan bir besin olduğunu idrak ederiz.

Stres yaptığınızda vücudumuzda neler oluyor

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O su sayesinde sizin için, çok sayıda meyvelerin bulunduğu, yiyip beslendiğiniz hurma bahçeleri, üzüm bağları; kezâ Sînâ dağında yetişen, hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık veren bir ağaç (zeytin ağacı) meydana getiririz.

Mü'minûn Suresi 19 ve 20. Ayetler

Mü'minûn Suresi 19 ve 20. Ayetleri okumak ve mealini dinlemek için tıklayın

Mü'minûn Suresi 19 ve 20. Ayetler Tefsiri

➡ Allah'ın, kendi yarattıklarından habersiz olmadığını, aksine ilmi ve hikmetiyle evreni bir düzen içinde kurduğunu ve yaşattığını gösteren en ilgi çekici kanıtlardan biri olarak yağmur olayı, bu olayın etkisi ve hayata katkısı hatırlatılmakta, bu konudaki ilâhî yasalardan bazısına işaret edilmektedir. Bunlardan biri yağmurun "uygun ölçüde" indirilmesidir. Zaman zaman –belirli sebeplere ve hikmetlere bağlı olarak– bölgelere ve tabiat şartlarına göre yağmurun ihtiyaçtan az veya çok yağması yüzünden bazı sıkıntılar, âfetler yaşanmakla beraber dünyanın geneli dikkate alındığında bu durumlar istisnaî olup yağmur olayının canlılar için yararını esas alan yasalara göre cereyan ettiği, bu hususta bir düzenin hâkim olduğu görülmektedir.

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Gökten su indiren O'dur. (Buyurdu ki:) İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de, kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik; birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir topluluk için ibretler vardır.

En'âm Suresi 99. Ayet

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En'âm Suresi 99. Ayet Tefsiri

➡ Aynı yağmurla sulandığı halde sayılamayacak kadar çok çeşitli cinslerde bitkiler veren yeryüzündeki tabiat hârikalarından bir demet sunulmakta ve bunların, şuursuz tabiatın, kör tesadüfün sonucu olmayıp yine o ulu kudretin eserleri olduğu bildirilmekte; bunların her birinde inanan insanlar için âyetler, yaratıcısına delâlet eden tecelliler bulunduğuna dikkat çekilmektedir.

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