Kadim şifa kaynağı

◾ Beş bin yıllık bir maziye sahip olan zeytin, asırlar boyunca şifa ve lezzet kaynağı olarak bilindi. Zyetin ağacı bereketin bir simgesi olarak kabul edildi.

◾ Modern zamanda ortaya çıkan fatsfood kültürü ise tüm yararlı besinler gibi zeytin ve zeytinyağını da geriye iterek kendisine bir varlık sahası tesis etti.

Sık tüketilen besinlerin bilinmeyen faydaları!