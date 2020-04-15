Stres yaptığınızda vücudumuzda neler oluyor? Stres ne demek?
Stres, hayatımızın pek çok döneminde başa çıkmak zorunda kaldığımız yıpratıcı sorunlardan biridir. Gündelik koşturmaca arasında seviyesini dengeleyemediğimiz stres, ilerleyen zamanlarda vücudumuzda kalıcı hasarlar bırakabilir. Peki, hastalık olmayan fakat bir hastalık kadar zararlı olabilen stres ile nasıl başa çıkabiliriz? Stres belirtileri nelerdir? Stres yaptığınızda vücudumuzda neler olur? Neden stres yaparız?
Giriş Tarihi: 15.04.2020
09:05
Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
09:16
Stres, kişinin algıladığı her hangi bir tehdit ile fiziksel ve duygusal olarak başa çıkamaması nedeniyle oluşan ve günlük hayatını genellikle olumsuz etkileyen gerilimli bir süreçtir.
Tehdit altında olduğunuzu hissettiğinizde sinir sisteminiz vücudunuzu uyandıran bir stres hormonu salgılar ve bunun sonucunda kan basıncınız yükselir, kalbiniz hızlanır, kaslarınız sıkılır ve duyularınız keskinleşir.
STRES YAPTIĞIMIZDA VÜCUDUMUZDA NELER OLUYOR?
Streste vücut, dayanabildiği noktaya kadar çevreye uyum sağlamaya çalışır. Stres bizi hareketlenmeye mecbur etmesi, yeni bir bilinç ve heyecan verici olması münasebeti ile yeni bir bakış açısına neden olabilir.
Fakat madalyonun diğer yüzünde ise baş ağrısı, mide ağrısı, döküntü, uykusuzluk, ülser, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve inme gibi sağlık sorunlarına da yol açabilen olumsuz ve sevimsiz yüzü vardır. Buna ilaveten güvensizlik, reddedilme, öfke, depresyon gibi duygulara da neden olabilir.
Stresle bir durumla karşılaştığımızda; ilk olarak beynimiz alarm verir. Bu alarm sayesinde durumla ilgili dikkatimizi toplarız ve vücudumuzu hazırlarız. Bu hazırlanma bizim yeni duruma karşı direncimizi artırır. Ve bu durumla savaşmamızı veya baş etmemizi sağlar.
Sevilen birinin ölümü,
Boşanma, Bir iş kaybı, Finansal sorumluluklarda artış, Evlenmek, Yeni bir eve taşınmak, Kronik hastalık veya yaralanma.
STRESİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Yeme düzeninde değişiklikler iştahın azalması ya da tam tersi aşırı yemek yeme durumu,
Baş ağrısı, Konsantrasyon bozukluğu, Motivasyon eksikliği, İletişim kurmak istememe, Sosyal ortamlardan kendini çekme, Bağımlılıkların oluşması stresten kurtulabilmek için sigara ve alkol kullanımına başlanması ve eğer kullanılıyorsa kullanımının artması, Kiloda yaşanan değişimler.
ÖNCE STRES KAYNAKLARINIZI BELİRLEYİN
Stres kaynaklarınızı belirlemekle işe başlayın. İki tip stres kaynağı bulunuyor: Değiştirebileceğimiz ve değiştiremeyeceğimiz/yok edemeyeceğimiz kaynaklar. Hayatınızı ve bir gününüzü gözden geçirerek sizi strese sokan durumları belirleyin ve bunları "değiştirilebilecek" ya da "değiştirilemez/yok edilemez" kaynaklar olarak sınıflandırın.
Depresyon nasıl geçer?