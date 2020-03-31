Depresyon çeşitleri nelerdir? Depresyon nasıl geçer? Depresyonun tedavisi var mı?
Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan depresyon, oldukça tehlike yaratan bir durum. Bireylerin psikolojik sıkıntıları kişileri sıkça bunalıma itiyor. Bu durumun önüne erkenden geçilmezse günlük çalışmanızı engelleyebilir, düşük üretkenliğe neden olabilir. Peki, depresyonun tedavisi var mıdır? Depresyon belirtileri nelerdir? Depresyon çeşitleri nelerdir? Depresyon nasıl atlatılır? Depresyon türleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 31.03.2020
13:25
Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
16:30
Depresyon nasıl hissettiğinizi, nasıl düşündüğünüzü olumsuz derecede etkileyen çok yaygın ve ciddi bir hastalıktır. Genel olarak major depresyon yaygınlığı % 3-5.8 kadardır. Bir yıllık yaygınlık % 2.6-6.2 olarak verilmektedir. Hayat boyu risk erkekler için % 3-12, kadınlar için % 10-26'dır. Depresyon çeşitli duygusal ve fiziksel belirtilere yol açabilir. Depresyonlu kişilerde sorumluluklarını yerine getirme isteği genellikle azalmıştır.
EN SIK GÖRÜLEN DEPRESYON BELİRTİLERİ
Her ne kadar günlük hayatımızda moralimiz bozulduğunda ya da canımızı sıkan bir durum ile karşılaştığımızda hemen "depresyondayım" desek de depresyon, belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilen, psikolojik, biyolojik ve sosyal faktörlerin birleşiminden oluşan son derece karmaşık bir duygu durum bozukluğudur.
Depresyon belirtileri bireyler arasında farklılık gösterebileceği gibi en sık karşılaşılan karakteristik özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;
Depresif hastalar basit günlük aktiviteleri bile yapmakta güçlük çekerler. İş, aile, para ve kendi sağlıkları ile aşırı biçimde kafaları meşgul olur.
EN SIK GÖRÜLEN DEPRESYON BELİRTİLERİ
Depresyon belirtileri bireyler arasında farklılık gösterebileceği gibi en sık karşılaşılan karakteristik özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;
Derin üzüntü durumları,
Karanlık ruh halleri,
Değersizlik veya umutsuzluk duyguları,
İştah değişiklikleri,
Uyku değişiklikleri,
Enerji eksikliği,
Konsantre olamamak,
Normal aktiviteleri yerine getirmekte zorluk,
Zevk almak için kullandığınız şeylere ilgi eksikliği,
Arkadaşlardan uzaklaşma,
Ölüm ya da kendine zarar verme düşünceleri ile meşgul olma.
Depresyon herkesi farklı şekilde etkiler ve bu semptomların sadece bazılarına sahip olabilirsiniz. Yukarıdaki belirtilerden başka belirtiler de olabilir. Bu belirtilerden bazılarının depresyona girmeden zaman zaman normal olduğunu da unutmayın.
Fakat günlük yaşamınızı etkilemeye başlarlarsa, depresyonun bir sonucu olabilirler.
Pek çok depresyon türü var. Bazı ortak semptomlar görülebilirken, aynı zamanda da bazı temel farklılıkları vardır.
DEPRESYONU ÖNLEMEK İÇİN BAZI ÖNEMLİ ADIMLAR
Depresyonu önlemenin kesin bir yolu yok. Ancak, bu stratejiler yardımcı olabilir.
1 - Direncinizi ve özgüveninizi artırmak ve de stresi kontrol etmek için adımlar atın.
2 - Zorlu hava koşullarında size yardımcı olmak için özellikle kriz zamanlarında ailenize ve arkadaşlarınıza ulaşın.
3 - Depresyonun kötüleşmesini önlemeye yardımcı olmak için sorunun ilk işareti ya da işaretlerinde tedavi olun.
4 - Semptomların nüksetmesini önlemek için uzun süreli bakım tedavisi almayı düşünün.