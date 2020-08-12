Sık tüketilen besinlerin bilinmeyen faydaları!
Günlük hayatta sıkça tükettiğimiz besinlerin vücudumuza ne gibi etkileri olduğunu hiç merak ettiniz mi? Tükettiğimiz her besin bize doğrudan veya dolaylı olarak enerji verir, kimi besin oldukça yararlı etki bırakırken kimi besinin de zararı fazlasıyla büyüktür. Sizler için günlük hayatta sık tükettiğimiz besinlerin faydaları hakkında bilgiler derledik. Hangi besin neye iyi geliyor? Besinlerin faydalarına dair bilinmeyenler...
Giriş Tarihi: 12.08.2020
06:37
Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
10:15
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Maydanoz halk arasında mide bulantısını giderici, böbrek taşlarını düşürücü, kansızlıkta, halsizlikte, bağırsakların çalışmasında, diş etleri kanamasının önlenmesinde, yaraların kapanmasında, romatizmada yararlı olarak bilinir.
✅ Antioksidan özelliği sayesinde vücudumuzu önemli hastalıklara karşı korur. ✅Maydanozu çiğ yediğiniz zaman mineralleri direkt olarak alacağınızdan kemik gelişiminize yardımcı olur. K an şekerinizi düzenlemeye yardım eder. Anemi gibi kansızlık olaylarına karşı mücadelede içerdiği demir gibi metaller sayesinde, kan yapımına olumlu etki yapar. ✅ Cilt kanserlerine karşı mücadelede rol oynar. ✅Maydanoz sindirim sistemini hızlandırır. ✅Ayrıca maydanoz vücutta biriken ödemi atarak böbreklerin üzerine binen yükü azaltmış olur. ✅ Sabah maydanoz tüketmek içerdiği C vitamini sayesinde güne zinde başlamanıza yardımcı olur.
Vücudun zehirli atıklardan temizlenmesine yardımcı olan bitki kürleri
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Anne sütüne en yakın içecek olarak adlandırılan kara maya usulü kefir, içerdiği mineral ve antioksidanlar sayesinde kanser, sindirim rahatsızlıkları ve sinirsel rahatsızlıklara iyi gelir.
✅Sindirim sistemini destekler.
✅Sinir sistemini kuvvetlendirir. ✅Bağışıklık sistemini güçlendirir. ✅Bağırsakları çalıştırarak sindirimi destekler. ✅Kronik yorgunluğu giderir. ✅Stresi azaltır, sakinleştirir. ✅Yaraların iyileşmesini hızlandırır. ✅Kilo vermeye yardımcı olur. ✅Tırnak sağlığı için etkilidir. ✅Cilt, göz ve diş sağlığına iyi gelir. ✅Kas kasılmalarına önler. ✅Tansiyonu düzenler. ✅Kan şekerini dengeler. ✅Kemik gelişimini destekler.
Kefirle yapılan tarifler nelerdir?
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Ceviz, beyin fonksiyonları için çok faydalı olan, hafızayı güçlendiren, aynı zamanda hiperaktivite, depresyon ve hatta otizmle başa çıkmaya yardım eden omega - 3 yağlarını içerir.
❗Yapılan araştırmalara göre günde 50 gram ceviz yiyen bir kişinin vücudunda iltihap olduğunun göstergesi olan CRP maddesinde azalma meydana geldiği tespit edilmiştir.
❗Kullanım için bir su bardağı içine 3 tane ceviz atarak tüm gece bekletin, sabah aç karnına bu suyu için. Cevizli su tüm gün dinç kalmanızda etkili olacaktır.
✅ Ceviz, kilo yönetimine yardımcı olarak obeziteyi önler ve diyabet riskini de azaltır.
✅ Günde 56 gram ceviz tüketmenin, organ yağlanması görülen aşırı kilolu bireylerde endotelyal işlevi geliştirdiği görülmüştür. ✅ Ceviz iyi bir bakır kaynağıdır. ✅ Cevizde bulunan diğer bir mineral de magnezyumdur. ✅ Ceviz aynı zamanda metabolizmayı iyileştirir. ✅ Cevizin faydaları düzenli tüketildiğinde artar ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
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Domateslerdeki antioksidanlar kanser, diyabet ve kalp hastalığı bunlardan birkaçı olan çeşitli ölümcül hastalıklara karşı koruma sağlar.
✅ Kan basıncını düzenler.
✅ Sindirim sağlığını geliştirir. ✅ Kalsiyum açısından zengin olan domatesin, vücutta kemik gücünü ve kemik oluşumunu iyileştirmede ve dişlerin daha sağlıklı bir halde tutulmasında yararları bulunur.
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Sarımsak, yemeklerde bir lezzetlendirici olarak yaygın olarak kullanılır, ancak aynı zamanda eski ve modern tarih boyunca ilaç olarak da kullanılmıştır.
✅ Güçlü bir antibiyotik olan sarımsak enfeksiyonlara karşı savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir.
✅ Kalp dostu olan sarımsak, kan dolaşımını hızlandırarak kalp krizi ve felç geçirmeye neden olabilecek damar tıkanıklıklarının önüne geçer. ✅ Kansere yakalanma riskini azaltır. Pankreas ve kolon kanserini önleyici özelliği vardır. ✅ Alzheimer hastalığına iyi gelir. ✅ Kan şekeri seviyesini düşürür. ✅ Kandaki kolesterol düzeyini düşürür. ✅ Diş ağrısına iyi gelir. ✅ Saç tedavisinde de kullanılan sarımsak saç dökülmesini yavaşlatır. ✅ Vücudu sivri sinek ve haşerelerden korur. ✅ Mide ve bağırsaklarda oluşan enfeksiyonları öldürerek dezenfekte eder. ✅ İştah açar.