Sık tüketilen besinlerin bilinmeyen faydaları!

📌 Ceviz, beyin fonksiyonları için çok faydalı olan, hafızayı güçlendiren, aynı zamanda hiperaktivite, depresyon ve hatta otizmle başa çıkmaya yardım eden omega - 3 yağlarını içerir.

❗Yapılan araştırmalara göre günde 50 gram ceviz yiyen bir kişinin vücudunda iltihap olduğunun göstergesi olan CRP maddesinde azalma meydana geldiği tespit edilmiştir.

❗Kullanım için bir su bardağı içine 3 tane ceviz atarak tüm gece bekletin, sabah aç karnına bu suyu için. Cevizli su tüm gün dinç kalmanızda etkili olacaktır.

✅ Ceviz, kilo yönetimine yardımcı olarak obeziteyi önler ve diyabet riskini de azaltır.

✅ Günde 56 gram ceviz tüketmenin, organ yağlanması görülen aşırı kilolu bireylerde endotelyal işlevi geliştirdiği görülmüştür.

✅ Ceviz iyi bir bakır kaynağıdır.

✅ Cevizde bulunan diğer bir mineral de magnezyumdur.

✅ Ceviz aynı zamanda metabolizmayı iyileştirir.

✅ Cevizin faydaları düzenli tüketildiğinde artar ve bağışıklık sistemini güçlendirir.