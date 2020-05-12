Vücudun zehirli atıklardan temizlenmesine yardımcı olan bitki kürleri
Canlı organizmalar üzerine zararlı etkileri olan tüm maddelere toksin denir. Hücrelerin kendilerini yenilemesine izin vermeyen zararlı bakterilerden oluşan toksinler ödem birikmesine sebebiyet verir. Tedavi araçlarından biri olan bitkiler, ilaca benzer bir etki göstererek bedensel fonksiyonları kuvvetlendirir. Bazı bitkiler, vücudun zehirli atıklardan temizlenmesine yardımcı olur. İşte, vücudun zehirli atıklardan temizlenmesine yardımcı olan bitki kürleri...
Giriş Tarihi: 12.05.2020
15:08
Güncelleme Tarihi: 24.07.2021
13:11
Beyaz lahananın özellikleri
Zayıflatıcı
Antioksidan Bağırsak kanserini önleyici Hormon dengeleyici Kan dolaşımını düzenleyici Kan şekerini düşürücü Enfeksiyonlara karşı direnç artırıcı Toksin atıcı Kemoterapi veya radyoterapi sonrası halsizliğe karşı Bağırsak mukozasını temizleyici Cilt tazeliği ve güzelliği destekleyicisi Şeker hastalığını önleyici
Beyaz lahana kürü, metabolizmanın sağlıklı çalışmasında ve karaciğerin arındırılmasında etkilidir. Yılda bir iki defa uygulandığında ciltleri tazeler ve parlaklık kazandırır, vücuda zindelik verir. Vücuda alınan veya birikmiş olan toksin uzaklaştırılmasında beyaz lahana kürü ideal bir çözümdür.
Tarihte en ölümcül salgınlara sebep olan 8 virüs
Üç veya dört adet beyaz lahana yaprağı bütün olarak kaynamakta olan yarım litre suya atılıp kısık ateşte ağzı kapalı olarak on beş dakika haşlanır. Haşlama suyuna başka bir şey eklenmemelidir.
Birinci hafta, sabah ve akşam aç veya tok karnına bir su bardağı içilir. İkinci ve üçüncü haftalarda gün aşırı, bir gün atlayarak sabah ve akşam içmeye devam edilir. Dördüncü haftadan itibaren iki günde bir olmak üzere iki hafta daha uygulanır ve kür sonlandırılır. Üç aylık aradan sonra aynı kür tekrar edilir.
Bakteri nasıl ürer?
Maydanozun özellikleri
Anksiyeteye karşı
Depresyona karşı Karaciğer metabolizmasını güçlendirici Hepatit-B'ye karşı Cilde güzellik verici İdrar söktürücü Gençleştirici Vücuda zindelik ve dinçlik kazandırmaya yardımcı Yüksek tansiyonu engelleyici Karaciğer yağlanmasına karşı
En sağlıklı besinler ve günlük tüketim miktarları
Kaynamakta olan yarım litre klorsuz suya, dört adet iri lahana yaprağını çok fazla parçalamadan doğramadan ilave edilir. Ağzı kapalı olarak üç dakika kaynatılır. Üç dakika tamamlanınca kapağı açılarak içerisine yarım demet gövde saplarıyla beraber taze yeşil maydanozu ilave edilir ve kaşıkla içeriğin iyice karışması sağlanır. Tekrar ağzı kapatılarak iki dakika daha kaynatılır. Toplam beş dakika tamamlanınca ocağın altını kapatılarak ılıması beklenir. Ilıdıktan sonra su süzülerek ayrılır. Kaşık yardımıyla lahana ve maydanozlara biraz bastırarak suyunu bırakmasını sağlanır.
Cam kaba ayrılan haşlama suyunu dilerseniz üçe bölerek sabah, öğle ve akşam içebilirsiniz. Veya ikiye bölerek sabah ve akşam içebilirsiniz. Aç karnına içilmesi daha etkilidir. Aç karnına içmek istenmiyorsa öğünlerden en erken iki saat sonra içilmelidir. Burada dikkat edilecek bir konu da her içimden önce iki yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ilave edip, karıştırıp içmektir. Kısaca, süzüp ayırdığınız lahana-maydanoz suyuna
ılıyınca taze sıkılmış limon suyu ilave etmeyiniz. İçeceğiniz miktar kadarına iki yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ilave edilmelidir. Bu kür günlük hazırlanmak zorundadır.
Dört adet büyük yaprak beyaz lahanaya ilave edilecek maydanoz sayısı yirmi-yirmi beş adettir. Maydanozların gövde saplarıyla beraber kullanılması gerekmektedir.
Bu kür toplam yedi gün, günde üç defa uygulanır. Yedi gün tamamlandığında üç gün ara verilir. Toplam uygulanma süresi 21 gündür. Uygulama sürelerine üç günlük aralar dahil değildir.
Fakat bu kürün kullanımı tiroid hastaları için önerilmez.
Karanfilin özellikleri
Diş ağrılarını giderici
Mide bulantısını giderici Cilt sorunlarına yardım edici Antioksidan İltihap önleyici
Karanfil kürü, karın bölgesinde hissettikleri garip baskı duygusunu ortadan kaldırır. Ayrıca, kalın bağırsağın içerdiği suyun tekrar vücuda kazandırılmasında yardımcıdır. En fazla yedi gün uygulanabilen karanfil kürü, bağırsak florasında bulunan ve toksin salgılayan bazı bakterilerin yok edilmesinde ve de baskılanmalarında etkilidir.
Günlük hayatta bilinmesi gereken sağlık terimleri