Vücudun zehirli atıklardan temizlenmesine yardımcı olan bitki kürleri

Kaynamakta olan yarım litre klorsuz suya, dört adet iri lahana yaprağını çok fazla parçalamadan doğramadan ilave edilir. Ağzı kapalı olarak üç dakika kaynatılır. Üç dakika tamamlanınca kapağı açılarak içerisine yarım demet gövde saplarıyla beraber taze yeşil maydanozu ilave edilir ve kaşıkla içeriğin iyice karışması sağlanır. Tekrar ağzı kapatılarak iki dakika daha kaynatılır. Toplam beş dakika tamamlanınca ocağın altını kapatılarak ılıması beklenir. Ilıdıktan sonra su süzülerek ayrılır. Kaşık yardımıyla lahana ve maydanozlara biraz bastırarak suyunu bırakmasını sağlanır.

Cam kaba ayrılan haşlama suyunu dilerseniz üçe bölerek sabah, öğle ve akşam içebilirsiniz. Veya ikiye bölerek sabah ve akşam içebilirsiniz. Aç karnına içilmesi daha etkilidir. Aç karnına içmek istenmiyorsa öğünlerden en erken iki saat sonra içilmelidir. Burada dikkat edilecek bir konu da her içimden önce iki yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ilave edip, karıştırıp içmektir. Kısaca, süzüp ayırdığınız lahana-maydanoz suyuna ılıyınca taze sıkılmış limon suyu ilave etmeyiniz. İçeceğiniz miktar kadarına iki yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ilave edilmelidir. Bu kür günlük hazırlanmak zorundadır.

Dört adet büyük yaprak beyaz lahanaya ilave edilecek maydanoz sayısı yirmi-yirmi beş adettir. Maydanozların gövde saplarıyla beraber kullanılması gerekmektedir.

Bu kür toplam yedi gün, günde üç defa uygulanır. Yedi gün tamamlandığında üç gün ara verilir. Toplam uygulanma süresi 21 gündür. Uygulama sürelerine üç günlük aralar dahil değildir.

Fakat bu kürün kullanımı tiroid hastaları için önerilmez.