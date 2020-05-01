Tarihte en ölümcül salgınlara sebep olan 8 virüs 🔬

Kuduzun insanlardaki belirtileri şunlardır:

Tipik olarak ısırık yerinde ve çevresinde ağrı veya yanma, soğukluk, kaşınma ve karıncalanma hissi oluşabilir.

Kırıklık, hafif ateş, baş ağrısı, iştahsızlık, bulantı, boğaz ağrısı ve inatçı kuru öksürük vb. görülebilir. Hastada daha sonra sinirlilik, huzursuzluk, his kaybı, yüksek seslere duyarlılık görülebilir.

Ağızdan salya akması kuduza özgü belirtidir.

Pandemik hastalık nedir, ülkeleri nasıl etkiler?

Hayvanlardaki ise şunlardır:

Kuduza yakalanmış evcil hayvanda huy değişiklikleri görülür. Daha önceleri normal davranış gösteren hayvanlar sinirli ve saldırgan olurlar.

Dikkatlerini çeken her şeye karşı ısırma ve saldırma isteği gösterirler

Yutak felcine yutkunma reflekslerini yitirdiklerinden, sudan korkarlar ve ağızlarından aşırı miktarda salya aktığı görülür.