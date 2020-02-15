Arama

Menu

En sağlıklı besinler ve günlük tüketim miktarları

Sağlıklı bir yaşam için vücudumuzun ihtiyacını karşılayacak besinleri ve bu besinlerin özelliklerini bilmek oldukça önemli. Bunun yanı sıra besinlerin ne kadar tüketileceğini bilmek de sağlıklı beslenmek konusunda bir başka önemli husus. Bilim insanları, insan sağlığına iyi gelen gıdaları açıkladı. Peki, en sağlıklı besinler neler? Besinlerin sağlığa faydaları neler? Bu besinleri ne kadar tüketmeli? Bu soruların cevaplarını derledik.

Giriş Tarihi: 15.02.2020 16:33 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 16:54
  • 1
  • 45
KEFİR
KEFİR

Bir bardak

Kefir; inek, koyun ve keçi sütünden yapılan, yüksek miktarda B1, B12 ve K2 vitamini, kalsiyum, magnezyum, biotin, folik asit, amino asitler, enzim ve probiyotik içeren ayran benzeri bir içecektir.

Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, laktoz hassasiyetini düzenler, diş çürüklerini önlemede de etkilidir.

  • 2
  • 45
MUZ
MUZ

Bir orta boy

Hem enerji veren hem tok tutan özelliğiyle bilinen muzun insan sağlığına faydası oldukça fazladır. Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır. Kan basıncını dengeler ve kalp kaslarını güçlendirir.

  • 3
  • 45
AHUDUDU
AHUDUDU

Bir kap

Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir. Tansiyonu düşürür. Kanı temizler, vücutta biriken zehirli maddelerin atılmasını sağlar. Yapraklarının usaresi (özü) terletir ve idrar söktürür.

  • 4
  • 45
PORTAKAL
PORTAKAL

Bir büyük boy

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır. Sadece C vitamini değil, B vitamini, magnezyum, kalsiyum, lifler ve doğal şeker açısından da zengin bir içeriğe sahiptir.

  • 5
  • 45
KIRMIZI ÇAY
KIRMIZI ÇAY

Bir poşet

Kırmızı çay kafein içermeyen bitki çayları arasında yer alır. Rooibos adı ile de bilinir. Antioksidandır, kronik ve gelişme aşamasındaki hastalıklardan korur, kalsiyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN