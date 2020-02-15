En sağlıklı besinler ve günlük tüketim miktarları

Sağlıklı bir yaşam için vücudumuzun ihtiyacını karşılayacak besinleri ve bu besinlerin özelliklerini bilmek oldukça önemli. Bunun yanı sıra besinlerin ne kadar tüketileceğini bilmek de sağlıklı beslenmek konusunda bir başka önemli husus. Bilim insanları, insan sağlığına iyi gelen gıdaları açıkladı. Peki, en sağlıklı besinler neler? Besinlerin sağlığa faydaları neler? Bu besinleri ne kadar tüketmeli? Bu soruların cevaplarını derledik.