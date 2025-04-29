Çalınmaktan son anda kurtarılan kütüphane: Süleymaniye

1 /11













◾️ Bilgi, tarihin her döneminde önemli bir araç hatta zaman zaman amaç oldu. Bilgiye hükmedenler Müslümanlar olduğunda dünya büyük bir huzur ve mutluluğa erişirken gayrimüslimler bilgiyi bir zulüm aracı olarak kullandılar.

◾️ Orta Çağ'da bir köylü olarak doğsaydınız muhtemelen yan köye giderken sebepsizce öldürülme riskiniz olurdu. Hayatta kalmak zorlayıcı bir eylemdi.

OSMANLI VAKIF SÖZLÜĞÜ