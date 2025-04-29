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Çalınmaktan son anda kurtarılan kütüphane: Süleymaniye

Yayınlanma Tarihi: 29.04.2025 16:44 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 16:51

Avrupa düşüncesine göre bilgi, insanlar üzerinde zorla hükmetmek için bir amaçtı. Müslümanlar ise bilgiyi iyiye, doğruya götüren yolları genişletmek için kullanmışlardı. Avrupa kıtası karanlığa gömülü iken İslam'ı kuşanmış olan Endülüs parlak bir ışıktı. Öyle ki Batılılar casuslar ve hırsızlar ile İslam medeniyetinden kitaplar çalıyordu. Bu hırsızlıklardan birisi de işgal döneminde İstanbul'da yaşanıyordu. Sultan II. Abdülhamid Han'ın kıvrak zekası İngilizlerin el yazması eserleri çalmalarına müsaade etmemişti. İşte, çalınmaktan son anda kurtarılan kütüphane: Süleymaniye...

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◾️ Bilgi, tarihin her döneminde önemli bir araç hatta zaman zaman amaç oldu. Bilgiye hükmedenler Müslümanlar olduğunda dünya büyük bir huzur ve mutluluğa erişirken gayrimüslimler bilgiyi bir zulüm aracı olarak kullandılar.

◾️ Orta Çağ'da bir köylü olarak doğsaydınız muhtemelen yan köye giderken sebepsizce öldürülme riskiniz olurdu. Hayatta kalmak zorlayıcı bir eylemdi.

OSMANLI VAKIF SÖZLÜĞÜ

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◾️ Aynı tarihlerde Paris'te temizlikten kaynaklı bir günde binlerce insan ölürken Endülüs sokaklarında çöpü bırakın pisliğe dair bir emare dahi görmek mümkün değildi.

◾️ Bilgi için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. İslam'ın ışığında bilimin hakim olduğu zamanlar hastalıklara şifalar bulunmuş, astronomi alanında emsalsiz kitaplar yazılmış, daha önce düşünülemeyen icatlar yapılmıştı.

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◾️ Aynı devirlerde en büyük icadı giyotin, yani bir öldürme aracı olan Batılılar Müslümanlardan bilgiyi çaldıklarında "bunu nasıl yayabiliriz diye" değil "nasıl kontrolümüz altında tutabiliriz" diye düşündüler.

◾️ İşte, Afrika koca bir sömürü tarihi olarak duruyor önümüzde. Avrupalıların bilgi hırsızlıkları sadece Afrika ile sınırlı değildi. Tüm dünyaya yayılmıştı.

BİN PENCERELİ OSMANLI ŞEHRİ BERAT

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◾️ Kitaplara karşı büyük bir ilgi duyan ve ilerlemenin yolunun kitaplardan geçtiğine inanan Batılılar Endülüs'e gönderilen casuslar ile pek çok kitabı çaldılar.

◾️ Pek çoğunun da kopyasını çıkararak kütüphanelerine dâhil ettiler. Ayrıca Endülüs'te yağmalanan şahsi kütüphaneler sebebiyle birbirinden değerli, her biri hazine hükmünde binlerce cilt kitap, yüzlerce kütüphane yok edildi.

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◾️ Katoliklerin bu tavrı geri kalmışlıklarının sebebini saklamak, üzerini örtmekle de alakalıydı. Bu durum Haçlı Seferleri'nde de devam etti.

◾️ Asırlardır bir barış ve ilim beldesi olan Kudüs'ü işgal eden Haçlılar şehirde sadece fiziki bir katliam değil aynı zamanda büyük bir kültür soykırımı da gerçekleştirdiler.

BATI TARİHİNİN GİZLEDİĞİ VAHŞET

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