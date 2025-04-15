Bin pencereli Osmanlı şehri Berat

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◾ Osmanlı döneminde Berat otuz mahalleden oluşurdu. Evliya Çelebi seyahatnamesinde verdiği bilgilerde otuz mahallenin on dokuzunun Müslüman, onunun Hıristiyan ve birinin de Yahudi mahallesi olduğunu nakleder.

◾ Ama şehri unutulmaz kılan görüntü 1851'de gerçekleşen deprem sonrasında oluştu. Depremden büyük ölçüde etkilenen Berat, büyük bir inşa dönemine girdi.

BALKANLARDA İSLAM NASIL YAYILDI?