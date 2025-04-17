Osmanlı vakıf sözlüğü

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◾ İslam medeniyetinin en büyük ve görkemli şubelerinden biri olan Osmanlılar vakıf müessesini önemser ve öne çıkarır. Öyle ki Osmanlılar toplumun hemen her ihtiyacını vakıflar aracılığıyla karşılamıştır.

◾ Hz.. Peygamberin (SAV) sadaka-i cariye anlayışı ile vakıf kültürüne yaklaşan Devlet-i Aliyye'de hanedan kadar yönetici sınıfı ve halk da uçsuz bucaksız toprakları vakıf eliyle kalkındırmıştır.