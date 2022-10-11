Sokullu Mehmed Paşa'nın çobanlıktan başlayan serüveni

➡ Barbaros'un ölümü üzerine 1546'da Kaptan-ı deryalığa yükselen Sokullu Mehmed'in artık saray dışı memuriyet hayatı başlıyordu.

➡ 1550'de Rumeli Beylerbeyi oldu. Daha sonra da İran seferindeki hizmetlerinden dolayı 1554'te vezirliğe yükseldi. 1561'de Şehzade Selim'in kızı İsmihan Sultan ile evlenmesi, talihini daha da parlattı.

➡ 1564'te ikinci vezir iken Veziriazam Semiz Ali Paşa'nın ölümü üzerine veziriazamlığa yükseldi. Sokullu Mehmed Paşa, aniden yükselmemiş, XVI. yüzyıldaki Osmanlı hiyerarşisindeki düzüne uygun olarak, sırayla birçok memuriyette bulunduktan sonra Sadrazam olmuştu.

➡ Birçok devlet görevinde bulunduğu içinde tecrübesi oldukça fazlaydı. Kanuni'ye iki yıl veziriazamlık yaptı. Kanuni, 1566'daki son seferinde vefat edince padişahın ölümünü ustaca gizleyerek bir kriz çıkmasını önledi. II. Selim devrinde de veziriazamlıkta kaldı.

Osmanlı'nın yer altı savaşçıları: Lağımcılar