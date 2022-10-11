Sokullu Mehmed Paşa'nın çobanlıktan başlayan serüveni
Bir devre adını veren, Osmanlı'da padişahtan sonra en kudretli kişi olan Sokullu Mehmed Paşa, Avrupa'daki kralların seçiminde büyük rol oynamış, devrinde akla hayale sığmayacak projelere imza atmıştı. Bosna'da çobanlık yaparken devşirilen daha sonra da üç padişah döneminde 14 yıl Sadrazamlık yapan Sokullu Mehmed Paşa'nın bu serüveni nasıl başladı?
Giriş Tarihi: 26.06.2019
18:54
Güncelleme Tarihi: 11.10.2022
17:22
Sokullu Mehmed Paşa'nın çobanlıktan veziriazamlığa uzanan serüveni nasıl başladı?
➡ Sokullu Mehmed Paşa,
XVI. yüzyılın ilk yıllarında Bosna'nın Vişegrad kazasının Rudo nahiyesinin aynı adı taşıyan bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Sokoloviç (Şahinoğlu) köyünde
➡ Geniş ve soylu bir ailenin çocuğu olan
Bayo (Bayiça) bir müddet çobanlık yaptıktan sonra rahip olan dayısının yanına gitti. Mileşeva Manastırı'nda
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Devşirme toplamakla görevli olan Osmanlı memurları soylu ailelerin çocuklarını toplamaya özen gösterirdi. Kanuni'nin cülûsundan sonra devşirme toplamakla görevli Bosna'dan Yayabaşı Yeşilce Mehmed Bey, köyüne gelir. Sokoloviç
➡ O sırada 15- 16 yaşlarında olan
Bayo'yu beğenerek devşirme kaydetti. Ailesi onu vermek istemese de Mehmed Bey bu gencin istikbalinin çok parlak olduğunu söyleyerek onları ikna etti.
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Sokullu Mehmed Paşa, Osmanlı İmparatorluğu’nda nasıl yükseldi?
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Kanunî, Padişah bunların arasında Edirne'deyken Bosna ve çevresindeki tanınmış ailelerden toplanan 40 çocuk buraya getirilmişti. Sokoloviç'i gördü.
➡ Edirne Sarayı'nda eğitimine başlamasını istedi.
Mehmed adını alan bu genç Edirne Sarayı'nda yetiştirildikten sonra 'küçük oda' hizmetiyle Enderun'a alındı.
➡ Buradaki, daha sonra da sarayın diğer bölümlerindeki hizmetleri padişahtan takdir gördü. Küçük odadan Hazine'ye, oradan da Enderun'un en seçkin yeri olan
Has odaya geçti. Daha sonra ribâbdar, çuhadar, silahdar, çaşnigirbaşı ve kapıcılar kethüdası oldu.
Sokullu, Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümünü neden gizledi?
➡ Barbaros'un ölümü üzerine
1546'da Kaptan-ı deryalığa yükselen Sokullu Mehmed'in artık saray dışı memuriyet hayatı başlıyordu.
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Daha sonra da İran seferindeki hizmetlerinden dolayı 1550'de Rumeli Beylerbeyi oldu. 1554'te vezirliğe yükseldi. 1561'de Şehzade Selim'in kızı İsmihan Sultan ile evlenmesi, talihini daha da parlattı.
➡ 1564'te ikinci vezir iken
Veziriazam Semiz Ali Paşa'nın ölümü üzerine veziriazamlığa yükseldi. Sokullu Mehmed Paşa, aniden yükselmemiş, XVI. yüzyıldaki Osmanlı hiyerarşisindeki düzüne uygun olarak, sırayla birçok memuriyette bulunduktan sonra Sadrazam olmuştu.
➡ Birçok devlet görevinde bulunduğu içinde tecrübesi oldukça fazlaydı. Kanuni'ye iki yıl veziriazamlık yaptı.
Kanuni, 1566'daki son seferinde vefat edince padişahın ölümünü ustaca gizleyerek bir kriz çıkmasını önledi. de veziriazamlıkta kaldı. II. Selim devrinde
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Lehistan krallarının seçilmesindeki rolü nedir?
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Rusyaların buraya asker sevki üzerine 1572'de Lehistan Kralı II. Sigismund'un vârissiz ölümüyle, Polonya tahtı için çekişme başladı. Osmanlı İmparatorluğu harekete geçti. Klasik Osmanlı siyasetine göre karşı tampon bölge olarak görülüyordu. Lehistan, Avusturya ve Rusya'ya
➡ Lehistan tahtına Osmanlı aleyhtarı biri geçerse
Eflak, Boğdan ve Erdel tehdit altına girebilirdi. Osmanlı yönetimi Leh beylerinden birisinin seçilmesini istiyordu.
➡ Ancak
da müdahil olmasıyla ve Fransa'nın aday göstermesi üzerine Henry de Valois'i Sokullu Mehmed Paşa onu destekledi. Sokullu'nun Leh beylerine ve piskoposlarına tavsiyesiyle Henry, Böylece Leh tahtına Osmanlı tarafları siyaset izleyecek biri çıkmıştı. Lehistan Kralı seçildi.
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Henry'nin Fransa tahtına geçmesi üzerine Lehistan yine başsız kaldı. Bunun üzerine Sokullu, buraya tekrar Osmanlı tarafları birini seçtirmek için harekete geçti.
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hükümdarlarının kendilerini Avusturya ve Rusya Leh Kralı seçtirmesi istenmiyordu. Leh soylularının bir kısmı, Osmanlı'nın tavsiye edeceği kişiyi kral seçeceklerini belirttiler.
➡ Bunun üzerine Sokullu, kendilerine kral olarak
Erdel veya İsveç Kralı'nı seçmelerini tavsiye etti. Avusturya ile Rusya'nın aleyhinde de faaliyete geçti.
➡ Bir müddet hangisinin Leh Kralı olacağını düşünen Sokullu, sonunda
karar kıldı ve onu seçtirdi. Böylece Osmanlılar Lehistan'ın hamisi olmuşlardı. Erdel Voyvodası Bathory'de
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