Ölüm size gelmeden siz kendinize gelin

◾ Tapular ve senetler, bunlar aslında yalnızca birer kağıt parçasından ibaretti. Biz eşyalara sahip olacağımız günü beklerken toprak da bizi bekledi belki 70 belki 50 belki de 20 sene...

◾ Dünya hayatı bizim için "hırs yapacağımız" yer olmanın çok ötesindeydi oysa. Batmak da olan bir gemi hayal edin, böyle bir yerde "en konforlu kamara benim olsun" düşüncesi ne kadar absürt ise geçici bir yer olan dünyada da mal, mülk için kalp kırmak beyhudedir, boştur.