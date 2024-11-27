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İmam Gazali'nin Ölüm ve Ötesi'ne dair çarpıcı alıntılar

"Ölümü hatırlayabilmek için, emsal ve akranlarının ölümlerini düşünmekten, onların cenazelerine ibretle bakmaktan daha etkili bir tedavi yolu yoktur" sözlerini Gazali, Ölüm ve Ötesi eserinde dile getirir. Gazali, çevresindekiler tarafından kendisine ölüm ve ötesine dair sorulan sorular karşısında Ölüm ve Ötesi bir kitabını hazırlar. Sizlere Gazali'nin Ölüm ve Ötesi eserinden çarpıcı alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 27.11.2024 17:19
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İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar.

İmam Gazali

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Bizler, nefsi istek ve arzularımızın esiri olmuş haldeyiz.

İmam Gazali

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Daha baki olan seçilmeye daha evladır. Ahiret ise dünyadan daha bakidir.

İmam Gazali

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Ey nefsim! Ölüm günü yaklaştı. Belki de bugün gelir.

İmam Gazali

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Âdemoğlu, daima kendisini cenazelere bakarken görür. Sanır ki, daima başkalarının cenazesini görecek, kendisinin cenazesini görmeyecektir.

İmam Gazali

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