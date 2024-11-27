İmam Gazali'nin Ölüm ve Ötesi'ne dair çarpıcı alıntılar

"Ölümü hatırlayabilmek için, emsal ve akranlarının ölümlerini düşünmekten, onların cenazelerine ibretle bakmaktan daha etkili bir tedavi yolu yoktur" sözlerini Gazali, Ölüm ve Ötesi eserinde dile getirir. Gazali, çevresindekiler tarafından kendisine ölüm ve ötesine dair sorulan sorular karşısında Ölüm ve Ötesi bir kitabını hazırlar. Sizlere Gazali'nin Ölüm ve Ötesi eserinden çarpıcı alıntılar derledik.