Tohumlar Neden Buzullar Altında Saklanıyor? Svalbard Küresel Tohum Deposu'nun Gizemi
Svalbard, Norveç'e bağlı bir takımadadır ve küresel tohum kasası olarak belirlenmiş önemli bir merkezdir. Dünyanın en kuzeyinde bulunan bu takımadada, neden bu kadar büyük bir tohum kasası merkezinin kurulduğunu hiç düşündünüz mü? Tohumların özenle seçilmesi, muhafaza edilmesi ve önemine dair birçok detayı içeren Svalbard yazısını sizler için hazırladık.
Giriş Tarihi: 13.03.2024
13:55
🔷 Bir İ
skandinav ülkesi olan Norveç'in en kuzeyinde yer alan Svalbard, bir takımadadır. Norveç'in Svalbard takımadası, Kuzey Kutbu'na son derece yakın bir konumda yer alır.
🔷 Svalbard takımadası, Norveç ana karasının yaklaşık
650 mil (1.050 kilometre) kuzeyinde bulunur. Norveç ile ulaşım deniz ve hava yolu ile sağlanmaktadır. Adanın geneli dağ ve buzullarla çevrilidir.
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"Svalbard'da ölmek yasak"
🔷 Svalbard, buzullarla çevrili bir takımada olmasına rağmen yüz ölçümü olarak
Hollanda'dan daha büyüktür. Buna rağmen bu takımadada yaşayan toplam nüfus 3 bin civarındadır. Zorlu iklim şartları ve yabani hayat tehlikesi nedeniyle bu adada yaşamak hiç de kolay değildir.
🔷 Svalbard'ın ilginç özelliklerinden birisi de
"burada ölmenin yasak" olmasıdır. Çünkü bu adada soğuk o kadar şiddetli ki ölü bedenler bozulmadan uzun yıllar durabiliyor. Bu nedenle herhangi bir sebeple hayatını kaybedenler, hasta veya ölmeye yakın olan kişiler bu adadan Norveç'e götürülmektedir.
Küresel Tohum Deposu nedir?
🔷 Dünyada yaşanan ve insan geleceğini tehdit eden birden çok senaryo vardır. Bunların başında
küresel ısınma, iklim değişikliği ve biyo-çeşitliliğin azalması gibi endişeler, nükleer tehdit ve ölümcül virüsler gibi pek çok etken hem insan hem de tarımın geleceğini tehdit etmektedir.
🔷 İnsanlığı tehdit eden bu sebepler neticesinde, dünya genelinde hem tohumların korunması hem de çeşitliliğin sürdürülmesi amacıyla Norveç'in Svalbard takımadasında
adı altında büyük bir merkez kurulmuştur. "Küresel Tohum Deposu"
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🔷 Norveç Devleti, dünyada üretimi azalan ve
genetiği değiştirilen tarım ürünlerini gelecek nesillere aktarabilmek için bu tohum deposunu her şiddetteki depreme ve nükleer saldıralara karşı korunaklı şekilde inşa inşa ettirmiştir.
🔷 Depo inşa edilirken deponun içindeki
düşük sıcaklık ve nem seviyeleri ayarlanarak, tohumların yaklaşık 1.000 yıl kadar bozulmadan saklanabileceği şekilde planlandı.
Tohumların saklanma koşulları
🔷 Tesisin içindeki depolarda bulunan raflardaki kutularda saklanan tohumların bozulmadan muhafazası için olması gereken ideal sıcaklık
-18ºC'dir.
🔷 Tesiste şimdiye kadar
toplanmıştır. Bu tohumlar arasında en fazla numuneye sahip ürün ise 1 milyon civarında tohum numunesi 150 bin civarında numunesi olan pirinçtir. Daha sonra buğday ve arpa gelmektedir.
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