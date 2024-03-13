Tohumlar Neden Buzullar Altında Saklanıyor? Svalbard Küresel Tohum Deposu'nun Gizemi

🔷 Svalbard, buzullarla çevrili bir takımada olmasına rağmen yüz ölçümü olarak Hollanda'dan daha büyüktür. Buna rağmen bu takımadada yaşayan toplam nüfus 3 bin civarındadır. Zorlu iklim şartları ve yabani hayat tehlikesi nedeniyle bu adada yaşamak hiç de kolay değildir.

🔷 Svalbard'ın ilginç özelliklerinden birisi de "burada ölmenin yasak" olmasıdır. Çünkü bu adada soğuk o kadar şiddetli ki ölü bedenler bozulmadan uzun yıllar durabiliyor. Bu nedenle herhangi bir sebeple hayatını kaybedenler, hasta veya ölmeye yakın olan kişiler bu adadan Norveç'e götürülmektedir.