Uzay istasyonunda unutulan Sovyet kozmonot: Sergei Krikalev

🔷 Sergei Konstantinovich Krikalev, 27 Ağustos 1958'de Leningrad'da doğdu. Sovyet ve Rus havacılık sporcusu, kozmonot ve SSCB'nin pilot-kozmonotudur. Yüzme, kayak, akrobasi uçuşu ve bisiklet sporlarına ilgi duyan Krikalev, 1975'te liseden mezun oldu. Leningrad Makine Enstitüsü'nden 1981'de makine mühendisliği derecesi alarak, şimdiki adı Baltık Devlet Teknik Üniversitesi olan bu kurumdan mezun oldu.

🔷 1981'den sonra insanlı uzay uçuş faaliyetleri için uçuş teçhizatlarını kontrol ekibinde görev aldı. Uzay operasyon yöntemleri geliştirdi ve yer kontrol operasyonlarına katıldı. Salyut 7 uzay istasyonu 1985 yılında başarısız olduğunda, kurtarma görevi ekibinde aktif rol aldı.

*Kozmonot ne demek? Astronot, kozmonot ya da uzay insanı,

uzay çalışmalarına katılan kişilerdir.