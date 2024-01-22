Uzay istasyonunda unutulan Sovyet kozmonot: Sergei Krikalev
Tarihin belki de en şanssız insanlarından biri; Sergei Krikalev. Rutin bir uzay görevini yerine getirmek için seçilen Sovyet kozmonot, Soyuz kapsülüyle Mir Uzay İstasyonu'na fırlatıldığında, 311 gün uzayda tek başına kalacağından ve hayatta kalma mücadelesi vereceğinden habersizdi. Uzaydan geri dönüş beklenenden kolay olmayacaktı. Uzayda mahsur kalan Sovyet kozmonot Sergei Krikalev'in başından geçen bu tarihi ve trajik olayı sizler için hazırladık.
Giriş Tarihi: 22.01.2024
11:18
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
11:54
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Sergei Konstantinovich Krikalev, 27 Ağustos 1958'de Leningrad'da doğdu. Sovyet ve Rus havacılık sporcusu, kozmonot ve SSCB'nin pilot-kozmonotudur. Yüzme, kayak, akrobasi uçuşu ve bisiklet sporlarına ilgi duyan Krikalev, 1975'te liseden mezun oldu. Leningrad Makine Enstitüsü'nden 1981'de makine mühendisliği derecesi alarak, şimdiki adı Baltık Devlet Teknik Üniversitesi olan bu kurumdan mezun oldu.
🔷 1981'den sonra insanlı uzay uçuş faaliyetleri için uçuş teçhizatlarını kontrol ekibinde görev aldı. Uzay operasyon yöntemleri geliştirdi ve yer kontrol operasyonlarına katıldı. Salyut 7 uzay istasyonu 1985 yılında başarısız olduğunda, kurtarma görevi ekibinde aktif rol aldı.
*Kozmonot ne demek? Astronot, kozmonot ya da uzay insanı, uzay çalışmalarına katılan kişilerdir.
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🔷 Tarihler 1991'i gösterdiğinde Sovyetler Birliği'nden
Mir Uzay İstasyonu'na rutin bir uzay görevi planlandı. Soyuz kapsülüyle Mir'e gitmesi için ise seçilmişti. kozmonot Sergei Krikalev
🔷 Her şey planlandığı gibi gelişti ve kozmonot Krikalyov, bugün Kazakistan sınırları içerisinde bulunan
Baykonur Uzay Üssü'ndeki fırlatma rampasından Mir Uzay İstasyonu'na doğru başarılı bir şekilde uzaya gönderildi. Sovyet kozmonot Sergei Krikalev, ilerleyen günlerde başına gelecek olan trajik bir olayın kahramanı olacağından habersizdi.
🔷 Sergei Krikalev, Mir'e vardığı sırada, geniş bir yüz ölçüme yayılmış olan
Sovyet Birliği'nde bir buhran söz konusuydu ve halk meydanlara çıkarak Komünist rejime karşı bir ayaklanma başlatmıştı.
🔷 Ülkesi
Sovyetler Birliği'nin çöküş anında uzayda olan Sergei Krikalev, Baykonur'daki iletişim merkeziyle temas kurmuş ve yaşananları kaygıyla takip etmişti.
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🔷 Rutin bir görev için gittiği uzayda planlanandan iki kat daha uzun bir süre boyunca Mir uzay istasyonunda kalmak zorunda kalacağından henüz haberi yoktu. Yaşanan olayların ardından evine dönmek istemesine rağmen, SSCB'nin dağılması nedeniyle bu eve dönme isteği uzun bir süre sonuçsuz kalacaktı.
🔷 Moskova'da tanklar dolaşırken ve Kızıl Meydan'da insanlar barikatlar kurarken, Krikalev, 350 km uzaklıktaki Mir istasyonunda
"SSCB'nin son vatandaşı" olarak adlandırıldı. 1991'de ülkenin bölünmesiyle birlikte, ona verilen sözün artık geçerli olmaması nedeniyle evine dönemeyeceği bildirildi.
🔷 Sovyet
Baykonur Kozmodromu'ndan 'na doğru yola çıkan 33 yaşındaki kozmonot Mir Uzay İstasyonu Sergei Krikalev'in beş aylık görevi, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının gerçekleşmesiyle beklenmedik bir döneme girdi.
🔷 Krikalev, bu gelişmeyi "
tam bir sürpriz" olarak nitelerken, uzay endüstrisini etkileyecek belirsizlikleri değerlendirmeye çalışıyordu. Ancak dağılmanın etkisi sadece politika alanında değil, aynı zamanda Krikalev'in dönüş sürecini de etkiledi.
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