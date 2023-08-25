İnsanlığın Ay'la Buluşması: Neil Armstrong ve Apollo 11 Macerası

İnsanoğlunun gözü hep göklerde ve onun ardındakinde oldu. Bu anlayış doğrultusunda insanlık tarihi için dönüm noktalarından biri olan uzay yolculuklarının belki de en ikonik anları olan Ay'a ayak basılması, birçok araştırmanın da ilk adımı olarak tarihe geçti. 25 Temmuz 1969'da biten Neil Armstrong ve Apollo programının uzay macerasındaki önemini sizler için araştırdık.