İnsanlığın Ay'la Buluşması: Neil Armstrong ve Apollo 11 Macerası
İnsanoğlunun gözü hep göklerde ve onun ardındakinde oldu. Bu anlayış doğrultusunda insanlık tarihi için dönüm noktalarından biri olan uzay yolculuklarının belki de en ikonik anları olan Ay'a ayak basılması, birçok araştırmanın da ilk adımı olarak tarihe geçti. 25 Temmuz 1969'da biten Neil Armstrong ve Apollo programının uzay macerasındaki önemini sizler için araştırdık.
Giriş Tarihi: 25.08.2023
12:42
Güncelleme Tarihi: 25.08.2023
12:47
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Ay yüzeyine ilk ayak basan insan olarak insanlık ve bilim tarihine geçen ABD'li astronot olan Neil Armstrong, 5 Ağustos 1930 tarihinde ABD'de doğdu.
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Astronot olmadan önce ABD Deniz Kuvvetleri'nde subay olarak görev yaptı. Armstrong aynı zamanda üniversitede profesör olarak da görev yapmış bir uzay mühendisi.
Geçmişten günümüze uzay çalışmaları
Neil Armstrong Kore Savaşı'nda görev yaptı
🔹 1950'lerdeki
Kuzey-Güney Kore iç savaşında ABD ordusunda uçuş pilotu olarak görev yapan Armstrong, Kore semalarında yaklaşık 80 saat uçuş süresi gerçekleştirdi.
🔹 Neil Armstrong,
NASA'ya katılmak için başvurdu ve ikinci ekip içinde seçilenlerden biri oldu. İlk görev için Gemini 8 uzay aracında komuta kumandanı olarak görev yaptı. Bu görev, onun Apollo 11 görevi öncesindeki ilk uzay görevi olmuştu.
Apollo Projesi nedir? Apollo 11'in görev tanımı
🔹 Apollo,
NASA'nın uzay çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştirdiği bir dizi uzay görevinin genel adıydı. Bu program ayrıca günümüzde de süren uzay yarışlarının önemli bir adımıydı.
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NASA, Ay'a insan gönderebilmek için hazırladığı Apollo programından önce, keşif amacıyla Orbiter, Ranger ve Surveyor uzay araçlarını göndermişti.
Uzay araştırmalarının günlük hayatımıza katkıları
Apollo 11'in astronotları
Apollo Ekibi
Neil Armstrong: Uzay aracınının komutanı.
Edwin "Buzz" Aldrin: Modül Pilotu.
Michael Collins: Komuta Modülü Pilotu
★ NASA'nın Apollo 11 programıyla gönderdiği bu 3 astronottan en şansız olanı Michael Collins olmuştu. Zira Ay'a iniş yapmayan tek ekip üyesi olarak tarihe geçti.
★ Ekibin bir parçası olarak bu görevin başarıyla sonuçlanmasında büyük pay sahibi olsa da uzun emekler sonucu gittikleri Ay'ın yüzeyine ayak basamadan dünyaya geri döndü.
Apollo'nun fırlatıldığı uzay rampası
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Apollo programı aracılığıyla Ay'a gitme hedefi amaçlanmıştı. Bu nedenle, 16 Temmuz 1969'da Cape Kennedy Uzay Üssü'nden roketiyle Satürn V Apollo 11 'in fırlatılmasıyla bu misyon başlamış oldu.
🔹 ABD'nin
ilk uzay görevlerinde genellikle Kennedy Uzay Üssü'nün rampası kullanıldı. Bu ilklerden bazıları; ilk ABD dünya uydusunun fırlatılması, yörüngeye fırlatılan ilk ABD astronotunun fırlatılmasıydı.
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