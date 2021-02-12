Uzay araştırmalarının günlük hayatımıza katkıları
Uzay araştırmaları ile ilgili dünya üzerinde birçok kişi "Uzay programının bana ne faydası var?" diye düşünebilir. Ancak, pek çoğumuz günlük hayatımızda kullandığımız, yaşamımızı kolaylaştıran ürünlerin, uzay teknolojileri sayesinde geliştirildiğini bilmeyiz. Uzay teknolojileri ile ilgili araştırmalar, binlerce yan ürünün geliştirilmesini sağlayarak tıptan gıdaya, internetten enerjiye pek çok farklı alanda hayatımızı kolaylaştıran buluşa imza attılar. Çoğumuzun üzerine pek de düşünmediği, kaynağını araştırmadığımız teknolojiler ve uzay araştırmalarının günlük hayatımıza etkisi...
Giriş Tarihi: 12.02.2021
17:04
Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
18:02
PEK ÇOK KEŞİF YILLAR SÜREN ARAŞTIRMANIN ÜRÜNÜ
Dünya üzerinde kimi zaman tesadüfen keşfedilse de aslında pek çok icat, yıllar süren araştırma ve çalışmaların ürünü.
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Kalp pili, penisilinin keşfi, dayanıklı cam, yapay tatlandırıcı olarak bilinen sakarin, mısır patlağı, patates cipsi, mikrodalga fırın gibi pek çok keşif aslında
başında geliyor. tesadüf eseri bulunan keşiflerin
Peki, uzay teknolojilerinin günlük hayatımızda kullandığımız ürünlere öncülük edebileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Uzay uçuşlarına dair araştırmalar,
yaşam kalitemizi arttıracak buluşlara imza atılmasını sağlıyor. binlerce yan ürünün geliştirilmesine aracı olarak
📌 Tesadüf eseri bulunan 10 keşif
GÜNLÜK HAYATIMIZIN DA BİR PARÇASI
Bir uzay uçuşu için gerekli teknolojik uygulamaların geliştirilmesi, uzun süren uzay yolculuklarının kolaylaşması, küçük ve dar alanda konforun arttırılması açısından oldukça önemli.
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Uzay uçuşları için gerçekleştirilen keşifler, pek çok yan ürünün keşfine de olanak sağlıyor.
anlamında büyük katkılar sağlıyor. Ulusal güvenlik, yaşam tarzı, ekonomi ve verimlilik
Günlük yaşamımızda kullandığımız ürünlerin, aslında uzay araştırmaları için gerçekleştirilen icatlar olduğunun pek çoğumuz farkında değiliz. İşte,
uzay teknolojisi sayesinde geliştirilen icatlar… tıptan gıdaya, internetten enerjiye
GÖĞÜS TÜMÖRLERİNİ TESPİT EDEN CİHAZ
1993 yılında Hubble Uzay Teleskobu için bir dedektör tasarlanmıştı. Görüntülüme yöntemi olarak kullanılan bu cihazın, daha sonra göğüs tümörleri tanısında başarılı olduğu anlaşıldı.
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Göğüs dokusunu detaylı olarak görüntüleyen bu aygıt, o günün şartlarında diğer cihazlara göre daha iyi ve daha net sonuçlar sağlıyordu. Öyle ki
dahi saptayabiliyordu ve böylece cerrahi biyopsi işlemine gerek kalmıyordu. iyi ya da kötü huylu tümörler arasındaki çok küçük farkı
Böylece hem hastalara zaman tasarrufa sağlanmış hem de pahalı cerrahi harcamalara gerek kalmamış oldu. Ekonomik açıdan büyük bir avantaj sağlayan bu cihaz, ayrıca
da ortadan kaldırdı. yara izi, acı, radyasyon gibi zararları
YAŞAM FONKSİYONLARINI TAKİP EDEN KUMAŞ
Dünyada her yıl binlerce bebek, uykusunda aniden yaşamını yitiriyor. Tıp dilinde bu duruma "ani çocuk ölümü" deniliyor.
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Uzay araştırmaları gerçekleştiren bilim insanları, 1990'lı yıllarda
ürettiler. Bu kumaşlardan yapılan pijamalar bebeklere giydiriliyor ve yaşam fonksiyonları bu sayede kontrol edilebiliyor. astronotların hareketlerini gözlemleyebilecek akıllı kumaşlar
Pijama içinde bulunan beş alıcının
denetliyor. Alıcılar kumaşa entegre olduğu için bebeğin vücuduna değmiyor ve rahatsız etmiyor. Bilgisayara bağlı bu alıcılar, nefes alma durduğunda aktifleşiyor ve alarm çalıyor. üçü kalp atışlarını, diğer ikisi ise nefes almayı
🚀 Geçmişten günümüze uzay çalışmaları
HAREKET HALİNDEYKEN UYDU İLETİŞİMİ SAĞLAMAK