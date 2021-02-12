Uzay araştırmalarının günlük hayatımıza katkıları

1993 yılında Hubble Uzay Teleskobu için bir dedektör tasarlanmıştı. Görüntülüme yöntemi olarak kullanılan bu cihazın, daha sonra göğüs tümörleri tanısında başarılı olduğu anlaşıldı.

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Göğüs dokusunu detaylı olarak görüntüleyen bu aygıt, o günün şartlarında diğer cihazlara göre daha iyi ve daha net sonuçlar sağlıyordu. Öyle ki iyi ya da kötü huylu tümörler arasındaki çok küçük farkı dahi saptayabiliyordu ve böylece cerrahi biyopsi işlemine gerek kalmıyordu.

Böylece hem hastalara zaman tasarrufa sağlanmış hem de pahalı cerrahi harcamalara gerek kalmamış oldu. Ekonomik açıdan büyük bir avantaj sağlayan bu cihaz, ayrıca yara izi, acı, radyasyon gibi zararları da ortadan kaldırdı.