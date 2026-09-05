Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Tarih Sputnik-1: İnsanlığın uzaya ilk adımı

Sputnik-1: İnsanlığın uzaya ilk adımı

Yayınlanma Tarihi: 05.09.2026 14:22

Uzay serüveni, insanlığın uzayla ilgili hayallerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ancak modern uzay çağı, 20. yüzyılın ortalarında Sovyetler Birliği'nin Sputnik 1'i fırlatmasıyla resmen başlatır. Bu olay, insanlığın uzaya olan keşif ve keşif tutkusunu yeni bir seviyeye taşıdı ve uzay araştırmalarının önünü açmasının yanı sıra, ABD ve Sovyetler Birliği arasında en büyük rekabet alanlarından biri olmuştur.

1/11
Uzay serüveni nasıl başladı?
Uzay serüveni nasıl başladı?

🛰 Sovyetler Birliği tarafından 4 Ekim 1957'de yörüngeye yerleştirilen dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik 1 uzay aracı fırlatılmıştır.

🛰 Soğuk Savaş döneminde fırlatılan bu uydu ile uzay yarışının fitili ateşlenmiş ve Uzay Çağı olarak bilinen uzay yarışları resmen başlamıştır.

2/11
Fırlatılış
Fırlatılış

🛰 Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Sputnik-1 uzay aracı, hem dünyada hem de ABD'de ciddi etki yaratmıştır. ABD, Sovyetler'in bu hamlesine hemen karşılık vermek amacıyla uzay çalışmalarını hızlandırmıştır.

🛰 Rusça'da "arkadaş" anlamına gelen Sputnik sözcüğü, astronomi sözlüğünde "uydu" anlamında kullanılmıştır.

3/11
Sputnik-1 görevi neydi?
Sputnik-1 görevi neydi?

🛰 Sovyetler Birliği'nin istihbarat örgütü olan KGB, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzaya gönderilmek üzere bir uydu çalışması yaptığı bilgisini ilettikten sonra, Sovyet bilim insanları hızlı bir şekilde Sputnik-1'i geliştirmiştir. ABD ile her alanda mücadele halinde olan Sovyetler için ABD'den önce uzaya bir araç fırlatma fikri büyük bir propaganda olarak kullanılabilecek bir olaydı. Yaklaşan Ekim Devrimi'ne de yetişecek olması, Sovyet liderler için kaçırılmayacak bir fırsattı.

🛰 Sputnik-1'in öncelikli görevi, uzaya gönderilen ilk uzay aracı olması istencidir. Basit bir uydu sistemi olan Sputnik'in fırlatıldıktan 3 hafta sonra pilleri bitmiştir. Pilleri bitene kadar sinyal göndermiştir. Daha sonra yalnızca görüntü olarak takip edilebilmiş ve 4 Ocak 1958'de atmosferde yanarak yok olmuştur.

4/11
NASA kuruldu: Amerika uzay yarışına dahil oluyor
NASA kuruldu: Amerika uzay yarışına dahil oluyor

🛰 Sovyetler'in Uzay Çağı'nı başarılı bir şekilde başlatmasının ardından hızlanan uzay yarışlarına ABD de 1958'de "Explorer I" adlı ilk uydusunu dünyanın yörüngesine göndererek uzay yarışındaki ilk hamlesini yapmış oldu.

🛰 Caltech tarafından geliştirilen Explorer 1 uydusu Sputnik 1'e göre oldukça küçük ve sadece 13,3 kg ağırlığındaydı. Bu, Sputnik'e oranla 5 kat daha küçük bir uyduydu.

🛰 Explorer I fırlatıldığında henüz NASA kurulmamıştı. Uzay programlarından sorumlu olarak NASA daha sonra kuruldu. NASA adıyla fırlatılan ilk uzay aracı 11 Ekim 1958'de fırlatılan "Pioneer" olmuştur.

5/11
Uzaya giden ilk insan: Yuri Gagarin
Uzaya giden ilk insan: Yuri Gagarin

🛰 ABD'nin uzay yarışına dahil olmasıyla çalışmalarını daha da hızlandıran Sovyetler, Luna 1, Luna 2, Luna 3 roketlerini ardı ardına yollamıştır.

🛰 12 Nisan 1961 tarihinde Sovyetler Birliği, Vostok 1 adlı araçla Yuri Gagarin'i uzaya göndererek bir ilki gerçekleştirdi. Böylece insanlı uzay yolculuğu da başlamış oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Yenilenerek yürümek

Yenilenerek yürümek

Kudüs’e Neden Gitmeliyiz?

Kudüs'e Neden Gitmeliyiz?

Kur’an-ı Kerim’de zaman ile ilgili kavramlar

Kur'an-ı Kerim'de zaman ile ilgili kavramlar

Kudüs’ten Malta’ya Uzanan Bir Şer Odağı: Hospitalier Şövalyeleri

Kudüs'ten Malta'ya Uzanan Bir Şer Odağı: Hospitalier Şövalyeleri

Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Türkiye’de gerçekleşen en büyük depremler

Türkiye'de gerçekleşen en büyük depremler

Yeni Bir Görüntü Deneyimi Başlıyor: Turkuvaz Medya’nın Yayın Frekansları

Yeni Bir Görüntü Deneyimi Başlıyor: Turkuvaz Medya'nın Yayın Frekansları

Kuzey Kıbrıs’ta siyonizm tehdidi

Kuzey Kıbrıs'ta siyonizm tehdidi

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Mohammed Omer’in kaleminden Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze

Mohammed Omer'in kaleminden Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze

Devlet ve millet binasının dört direği

Devlet ve millet binasının dört direği