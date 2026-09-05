Sputnik-1: İnsanlığın uzaya ilk adımı

3 /11 Sputnik-1 görevi neydi?















🛰 Sovyetler Birliği'nin istihbarat örgütü olan KGB, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzaya gönderilmek üzere bir uydu çalışması yaptığı bilgisini ilettikten sonra, Sovyet bilim insanları hızlı bir şekilde Sputnik-1'i geliştirmiştir. ABD ile her alanda mücadele halinde olan Sovyetler için ABD'den önce uzaya bir araç fırlatma fikri büyük bir propaganda olarak kullanılabilecek bir olaydı. Yaklaşan Ekim Devrimi'ne de yetişecek olması, Sovyet liderler için kaçırılmayacak bir fırsattı.

🛰 Sputnik-1'in öncelikli görevi, uzaya gönderilen ilk uzay aracı olması istencidir. Basit bir uydu sistemi olan Sputnik'in fırlatıldıktan 3 hafta sonra pilleri bitmiştir. Pilleri bitene kadar sinyal göndermiştir. Daha sonra yalnızca görüntü olarak takip edilebilmiş ve 4 Ocak 1958'de atmosferde yanarak yok olmuştur.