Uzay çalışmalarında İslam medeniyeti

🔸 Pek çok bilim dalında uzmanlaşmış bir isim olan Biruni, astronomi alanını ihmal etmedi. Aksine astronomi Biruni'nin en çok vakit ayırdığı alanlardan biriydi.

🔸 Yaptığı gözlemler neticesinde Dünya'nın yuvarlak olduğunu, döndüğünü bildiren Biruni aynı zamanda mevsimleri de hesaplamıştı.

ORTA ASYA'DA YAŞAMIŞ EVRENSEL DEHA