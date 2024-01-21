Uzay çalışmalarında İslam medeniyeti
Astronomi bilimi İslam dünyasında hükümdarların desteği ve bilim insanlarının gösterdiği çabalar ile 8 ve 15. yüzyıllar arasında büyük bir gelişme gösterdi. Öyle ki Avrupalı bilim insanları bilgilerini güncellemek için Müslümanların yazdıkları eserleri çevirmek zorunda kaldı. Bu süreçte İslam coğrafyasının dört bir tarafında rasathaneler kuruldu, gezegenlere ve uzaya dair yapılan hesaplamalarla önceki bilim insanlarının yanlışları düzeltildi. Müslüman bilim insanlarının astronomi çalışmaları Avrupa biliminin temelini oluşturdu.
Giriş Tarihi: 21.01.2024
16:44
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
17:02
🔸
Batlamyus'un ardından 17. yüzyıla dek astronomi alanındaki en önemli çalışmalar, buluşlar ve eserler Müslüman bilim adamları tarafından gerçekleştirildi.
🔸 Bilhassa
8 ve 15. asırlar arası astronomi bilimi Müslüman devletlerde altın çağını yaşadı. Bu çalışmalar dünya uzay çalışmalarını tarihini etkilediği gibi Rönesans ile başlayan bilimsel faaliyetleri de pek çok biçimde etkiledi. Onlarca Müslüman bilim adamı bu bilim sahasını çalışmalarıyla derinleştirdi.
MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARININ DÜNYAYA ARMAĞAN ETTİKLERİ BULUŞLAR
Rönesansı etkiledi: Harizmi
🔸
İslam dünyasının en önemli bilim insanlarından olarak kabul edilen Harizmi, matematik biliminin dışında astronomi alanıyla da yakından ilgilendi.
🔸
Ziç-i Harizmi isimli eseriyle astronomi alanında şöhret bulan Harizmi, Bağdat ve Suriye'de kurdurduğu rasathaneler ile Rönesans dönemini de etkiledi.
MATEMATİĞİN BABASI: EL-HAREZMİ
Eserleri yüzyıllarca kaynak oldu: Fergani
🔸
Alfraganus ismiyle Avrupa'da şöhrete ulaşan Fergani, Dünya'nın eksen eğikliğini 23 derece 27 dakika olarak hesapladı ve astronomide büyük bir atılıma sebep oldu.
🔸
Güneş ve Ay'ın Dünya'ya olan uzaklıklarını günümüzde kabul edilen değerlere çok yakın olarak hesaplayan Fergani'nin eserleri Batı'da yüzyıllarca kaynak eser olarak kullanıldı.
DANTE'NİN AKIL HOCASI OLAN MÜSLÜMAN ASTRONOM
Kopernik ve Müller'i etkiledi: Battani
🔸 Çoğu insanın zorluğundan dolayı kavrayamadığı
trigonometrinin kurucusu olarak kabul edilen Battani, matematiğin yanında astronomi alanında da önemli bir isimdi.
🔸
42 sene boyunca Rakka'da bulunan rasathanesinde araştırmalar yapan Battani'nin eseri Ziç-i Sabii, Latince'ye "Yıldızlar Bilimi" olarak çevrildi. Ayrıca Battani, Batlamyus'un "Al Magest" kitabındaki hataları da ortaya çıkarmıştı.
ESERLERİ LATİNCEYE İLK ÇEVRİLEN MÜSLÜMAN BİLİM ADAMI
Mevsimleri hesapladı: Biruni
🔸 Pek çok
bilim dalında uzmanlaşmış bir isim olan Biruni, astronomi alanını ihmal etmedi. Aksine astronomi Biruni'nin en çok vakit ayırdığı alanlardan biriydi.
🔸 Yaptığı gözlemler neticesinde
Dünya'nın yuvarlak olduğunu, döndüğünü bildiren Biruni aynı zamanda mevsimleri de hesaplamıştı.
ORTA ASYA'DA YAŞAMIŞ EVRENSEL DEHA