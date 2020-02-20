Müslüman bilim insanları ve dünyaya armağan ettikleri buluşlar

Sistem mühendisliği ve sibernetik ilminin öncülerinden Ahmet bin Musa, astronomi alanında da eserler verdi. 803 yılında Bağdat'ta dünyaya gelen Ahmed bin Musa'nın kardeşleri ve babası da bilim adamıydı.

Halifenin astronomu olan Yahya bin Ebu Mansur'dan dersler alan ve Ahmed Bin Musa zamanının ilimlerini iyi bir şekilde öğrendi. Kardeşi ile birlikte önemli yıldızların günlük doğuş ve batışlarını hesapladı ve bunu icat ettiği bir yıldız aletine uyguladı. Bu cihaz bakırdan olup su kuvvetiyle çalışmaktaydı ve yıldızların resmini, ismini ayrıntılı bir şekilde hiç kimsenin müdahalesi olmadan gösterebiliyordu.

Mekanik alanında uzmanlaşan Ahmet bin Musa, kendi kendine çalışabilen bazı otomatik aletlerin tasarımlarını çizdi. Otomatik alanında yaptığı aletler, birçok insanın ihtiyacını karşılayabilecek nitelikteydi.