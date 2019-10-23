Ebu Bekir Er-Razi kimdir?

Onu anlatan kişiler ya bir kitabı istinsah ederken ya müsvedde yaparken ya da bunları temize çekerken gördüklerini söylerler.

Başta tıp ve felsefe olmak üzere çağının geometri dışındaki bütün ilimlerinde eser veren Razi, birçok bilgin, düşünürü eleştirmiş üretken bir filozoftu.

"Hayatın Sokrat'ınkine benzemediği için sen filozof olamazsın" diyenlere karşı ülkesinde hiç kimsenin tıp alanında kendisini geçemediğini ve filozof adına yakışmayacak hiçbir davranışta bulunmadığını, fizik ve metafizik disiplinleriyle ilgili 200'e yakın eser yazdığını belirttikten sonra: "Ulaştığım bu bilgi düzeyi filozof adını almama yetmiyorsa keşke bilseydim, çağımızda bu isme layık olan kim var?" diyerek kendisini savunmuştu.