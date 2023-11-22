Suriye'nin kalbinde bir Mossad ajanı: Eli Cohen’in casusluk hikayesi

➜ Eli Cohen artık Kemal Emin Sabit'ti. Kemal Emin Sabit, Beyrut'ta doğmuş, Müslüman bir ailenin çocuğuydu ve aslen Suriyeliydi. Ailesiyle birlikte yürüttüğü tekstil işi büyümüş ve bu işi geliştirerek Arjantin'e kadar uzanmıştı.

➜ Kemal Emin Sabit ve ailesi Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle 19. yüzyılın sonlarına doğru Güney Amerika'ya göç eden Suriyeli ailelerden biriydi.

➜ İşte Eli Cohen, yeni bir kimlik edinip Kemal Emin Sabit olmuş ve Arjantin'e gitmişti. Mossad'ın Suriye'ye göndermek için yetiştirdiği ajan için her şey tamamdı ancak Arjantin'den onu Suriye'ye götürecek, hiçbir şüphe uyandırmayacak bir sebep gerekiyordu.

İSRAİL YIKILMAK İÇİN KURULDU