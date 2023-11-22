Suriye'nin kalbinde bir Mossad ajanı: Eli Cohen’in casusluk hikayesi
Tarihte eşine az rastlanan casusluk hikayelerinden biri, Eli Cohen ya da nam-ı diğer Kemal Emin Sabit, İsrail gizli servisi Mossad için çalışan bir casustu. Yeni bir kimliğe bürünerek Suriye rejimine sızan Cohen, stratejik bilgileri ele geçirerek İsrail'e ulaştırdı. 1960'ların başlarında Suriye'de üst düzey görevlerde bulunmuş ve Savunma bakan yardımcılığına kadar yükselmişti. Eli Cohen, neredeyse Suriye'de bakanlığa kadar yükselecekken deşifre oldu. Bu tehlikeli ajanlık oyunu, Cohen'in deşifre olup yakalanması ve idam edilmesiyle son buldu. Orta Doğu'da dengelerin değişmesinde önemli bir rol oynayan Mossad ajanı Eli Cohen'in Suriye'de ve Orta Doğu'daki hikayesini sizler için hazırladık.
Giriş Tarihi: 22.11.2023
13:02
Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
13:03
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, İskenderiye, Mısır'da doğup Eli Cohen Siyonist eğitim alan Shaul ve Sophia Gindi-Cohen çiftinin yedi çocuğundan biriydi. Ailesi, Suriye Halep'ten Mısır'a göç etmişti.
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Rambam Yahudi Lisesi'nde eğitim aldı ve öğrencilik yıllarında "Maccabi" gençlik hareketine katıldı. Liseyi bitirdikten sonra İskenderiye Üniversitesi'nde E lektronik Mühendisliği okudu.
İSRAİL'İN KURULUŞUNUN ARKA PLANI
➜ Mısır'da,
Kral Faruk'un darbeyle devrilmesi sonucu yönetim milliyetçi bir iktidarla değişmişti. Yeni gelen iktidar, Siyonist gayeleri olan Mısır'daki 80 bin Yahudi topluluğunu gelecek konusunda endişelendirmişti.
Kral Faruk kimdir? 1936-1952 yılları arasında Mısır devlet başkanlığı yapan ve bir darbeyle tahttan indirilen devrik lider.
➜ Bunun üzerine
İsrail Savunma Bakanlığı, " adı altında gizli bir operasyon düzenledi. Susannah Operasyonu" Operasyon, Mısır'daki yeni yönetimi zayıflatmayı hedefliyordu ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından desteklenen bir grup Yahudi tarafından yürütülüyordu.
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'nun temel amacı; Susannah Operasyonu stratejik noktalara saldırarak Mısır'ı uluslararası arenada zor duruma düşürmekti. Bu kapsamda, ABD ve İngiliz yerleşkelerine bombalı saldırılar düzenlendi. Hedef, dünyanın önde gelen güçlerinin Mısır'a yönelik tepkisini çekmekti.
➜ Ancak operasyonlarda görev alanlar bir süre sonra
ifşa oldu ve yakalanan kişiler idam edildiler. Operasyonda yer alan kişilerden biri de Eli Cohen'di, ancak deşifre olmadı ve Süveyş Kanalı krizi sırasında, 1956'da İsrail tarafından hızlı bir şekilde ülkeden çıkartıldı.
"İSRAİL DEVLETİ PROJESİ"NİN ORTAYA ÇIKIŞI
"Öleceksin... Yeni bir yüz, yeni bir kimlik..."
➜ Eli Cohen,
Arapça, İbranice, İngilizce ve Fransızca'yı akıcı bir şekilde konuşabiliyordu. 1960 yılında Cohen, Mossad Genel Müdürü Meir Amit'in özel ilgisiyle Mossad'a alındı. Mossad'ın a ltı aylık yoğun bir eğitim sürecinden geçti.
➜ Eğitim;
silah kullanma becerileri, topografi, sabotaj, sorgu teknikleri, radyo iletimi ve kriptoloji gibi bir dizi alanda uzmanlık kazanmasını içeriyordu.
➜ Eli Cohen, Mossad'ın
6 aylık eğitim sürecini hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra artık yeni bir kimlik ve yeni bir geçmiş hazırlanmasını bekliyordu.
Eli Cohen namı diğer Kemal Emin Sabit
➜ Eli Cohen artık
'ti. Kemal Emin Sabit, Kemal Emin Sabit Beyrut'ta doğmuş, Müslüman bir ailenin çocuğuydu ve aslen Suriyeliydi. Ailesiyle birlikte yürüttüğü tekstil işi büyümüş ve bu işi geliştirerek Arjantin'e kadar uzanmıştı.
➜ Kemal Emin Sabit ve ailesi Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle 19. yüzyılın sonlarına doğru
Güney Amerika'ya göç eden Suriyeli ailelerden biriydi.
➜ İşte
Eli Cohen, yeni bir kimlik edinip Kemal Emin Sabit olmuş ve Arjantin'e gitmişti. Mossad'ın Suriye'ye göndermek için yetiştirdiği ajan için her şey tamamdı ancak Arjantin'den onu Suriye'ye götürecek, hiçbir şüphe uyandırmayacak bir sebep gerekiyordu.
İSRAİL YIKILMAK İÇİN KURULDU