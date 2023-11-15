Titanik'te ölmediği için Japonların nefret ettiği adam: Masabumi Hosono

🔹 Olympic sınıfı bir transatlantik yolcu gemisi olan bu gemi, Harland and Wolff tersanelerinde üretildi. İlk seferine 15 Nisan 1912'de çıktığında, kaderi buzdağıyla çarpışarak değişti ve yaklaşık iki saat kırk dakika içinde Kuzey Atlantik'in soğuk sularına gömüldü. 1912'de tamamlanan bu gemi, o dönemde dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisi olarak kayıtlara geçmişti. Ancak, trajik bir şekilde, batışı 1.514 kişinin hayatını kaybetmesine neden olarak tarihe geçen büyük bir deniz felaketi oldu.

🔹 Titanik, 1912'deki ilk yolculuğunda Kuzey Atlantik'te bir buzdağına çarptıktan sonra batan bir İngiliz yolcu gemisiydi. Tarihin en ünlü deniz felaketlerinden biri olarak bugün dahi hala adından söz ettirdi. Aynı adla çekilen ve sinemada gişe rekorları kıran filmiyle tüm dünya tarafından bilinir hale geldi.