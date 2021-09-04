Şairlerin kaleminden ölüm

"Anlatacaktım ölümlerini bir sonbahar eşliğinde

Bir kış güneşliğinde

Fakat baktım bu ölüm değil diriliştir.

Tabiatı aşan bir bildiriştir.

Ne güz ne sarı renk bu göçü anlatır.

Bu kan rengi bu kıpkızıl öçü anlatır.

Görünüşte kırmızı gerçekte yeşil.

Görünüşte öç hakikatte değil.

Faninin sonsuzla barışması.

Affın mağfiretle yarışması.

Yaprağın düşüşü değil bu toprağa.

Bir yıldırım çarpışıdır dağa.

Sonbahar değil ilkbahardır.

Ölümden sonra ölümsüz hayat vardır.

Bulutlar açılır güneş çıkar.

Yağmur taneleri inci tanelerine dönüşür.

Deniz çalkanır saçar ortaya hazinesini."



⚫Sezai Karakoç modern Türk şiirinde dervişane tavrı ile öne çıkar. Yukarıdaki mısralardan da anlaşılacağı üzere onun için ölüm bir yok olma değil aksine bir diriliştir. Sezai Karakoç düşüncesinde öne çıkan ana kavram "diriliş" ölüm bahsinde de kendisini gösterir. Karakoç deyim yerindeyse sevdayı olduğu kadar ölümü de göğsünde bir kurşun gibi taşımaktadır.



Sezai Karakoç kimdir?



1933 Diyarbakır doğumludur. İkinci yeni akımına dahil olan şair, Diriliş dergisi ve yayınları etrafında bir Müslüman zihin dünyası kurmaya gayret etmiştir.

Diriliş düşüncesi nedir?



Sezai Karakoç'un fikir dünyasını yansıtan Diriliş, İslam ümmetinin kendine gelmesi ve her alanda harekete geçmesini açıklayan bir düşünce sistemidir.



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