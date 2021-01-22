Sezai Karakoç şiirinde Batı ve modernizm eleştirisi

📌Sezai Karakoç, şair, yazar ve mütefekkir yönüyle edebiyatımıza önemli katkılar sunmuş şahsiyetlerdendir. Karakoç, gerek fikir yazılarında gerekse şiirlerinde önemli meselelerimizden biri olan Batı ve modernizm eleştirisi üzerinde durmuştur. Şairin sanat ve fikir hayatında bu mesele, geniş bir yelpaze ile okuyucunun karşısına çıkar.

📌Öncelikle modernizm kavramına bakılması faydalı olacaktır. Modernizm, Batı dışındaki toplumların bilim, teknoloji ve medeniyet seviyesini yakalamak için Batı'yı birçok noktadan örnek alması ve Batı tarzını benimsemesidir. Türkiye'nin modernleşme yani Batılılaşma serüveni 19. yüzyılda başlar ve günümüze kadar uzanır.