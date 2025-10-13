Uzaklardan bir nasihat: Tenbihü'l Gafilin

2 /10













Prof. Dr. İsmail Güleç:

Gaflet içinde bulunanlar âhirette pişmanlık duyacaklardır (el-Enbiyâ 21/97). Gaflet kelimesi Kur'an'da "habersiz olma" mânasında da kullanılmıştır (Yûsuf 12/3; Kāf 50/22) ve Allah'ın gafil (olup bitenlerden habersiz) olmadığı hususuna sık sık dikkat çekilmiştir (meselâ el-Bakara 2/74, 85, 140, 144, 149). Hadislerde de insanların Allah'tan, onun zikrinden ve âyetlerinden gafil olmamaları istenmiş, gafil kalple yapılan duanın kabul edilmeyeceği belirtilmiştir (Müsned, II, 177; el-Muvaṭṭaʾ, "Ṣalât", 8; Tirmizî, "Daʿavât", 65). Gaflet bu kadar önemli ve müslümanları da gaflete düşmemeleri için uyarmak gerekir. Tüm vaazlar, sohbetle ve kitapların temel amacı budur.

Gafilleri uyarmak için de Tenbîhü'l-gāfil, Tenbîhü'l-ġāfilîn ve Îḳāẓü'l-ġāfilîn gibi adlarla çeşitli eserler kaleme alınmıştır. Bunların en meşhuru ise Ebü'l-Leys es-Semerkandî'nin Tenbihü'l-Gâfilîn'idir.