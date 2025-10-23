Kabul olan dört peygamber duası

1 /8 Hz. Eyyüb'ün (AS) Duası













Hz. Eyyüb'ün (AS) Duası

◾ Hz. Eyyüb'ün (AS), hastalığının iyileşmesi ve sıkıntısının giderilmesi için Allah'a (CC) şöyle dua ettiği bildirilmektedir:

"(Ey Peygamberim!) Eyyûb'u da hatırla. Hani o Rabbine,'Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen merhametlilerin en merhametlisisin' diye yalvarmıştı."

(Enbiya, 21/83)

"Kulumuz Eyyûb'u da an: (O) Rabbine 'Şeytan, bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu' diye seslenmiş, dua etmişti."

(Sâd, 38/41)