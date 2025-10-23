Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Kabul olan dört peygamber duası

Kabul olan dört peygamber duası

Yayınlanma Tarihi: 23.10.2025 09:33

Allah Teala'nın insanlığa kurtarıcı olarak gönderdiği emsal kişilikler olan peygamberler de farklı konularda dua etmiş ve duaları Hak Teala tarafından kabul edilmiştir. Samimi ve ihlas ile bezenmiş bu dualar müminler için büyük bir örnektir. Kabul olan dört peygamber duasını araştırdık.

1/8
Hz. Eyyüb'ün (AS) Duası
Hz. Eyyüb’ün AS Duası

Hz. Eyyüb'ün (AS) Duası

◾ Hz. Eyyüb'ün (AS), hastalığının iyileşmesi ve sıkıntısının giderilmesi için Allah'a (CC) şöyle dua ettiği bildirilmektedir:

"(Ey Peygamberim!) Eyyûb'u da hatırla. Hani o Rabbine,'Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen merhametlilerin en merhametlisisin' diye yalvarmıştı."

(Enbiya, 21/83)

"Kulumuz Eyyûb'u da an: (O) Rabbine 'Şeytan, bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu' diye seslenmiş, dua etmişti."

(Sâd, 38/41)

2/8

◾ Hz. Eyyüb'ün (AS) duası üzerine hastalığının iyileşmesi için,

"Ona ayağını (yere) vur, işte yıkanacak ve içilecek serin (bir su)" (Sâd, 38/42) buyurmuş, Eyyûb (a.s.) ayağını yere vurmuş, çıkan su ile yıkanmış ve sudan içmiş, iç ve dış bütün hastalıklarından kurtulmuştur.

◾ Yüce Allah, Hz. Eyyüb'ün (AS) duasını kabul ettiğini şöyle bildirmektedir:

"Biz de onun duasını kabul etmiş ve başına gelenleri kaldırmıştık. Katımızdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir hatıra olmak üzere ona tekrar ailesini ve kaybettikleriyle bir mislini daha vermiştik."

(Enbiyâ, 21/84)

3/8
Hz. Yunus'un (AS) Duası
Hz. Yunus’un AS Duası

Hz. Yunus'un (AS) Duası

Hz. Yunus'un (AS), balığın karnında şöyle dua etmiştir:

"(Ey Peygamberim!) Zünnûn'u (balık karnına girmiş olan Matta oğlu Yûnus'u) da an; zira (o, kavmine) kızarak (yurdundan) ayrılıp gitmişti, bizim kendisine güç yetiremeyeceğimizi, (kavminin arasından çıkmakla kendisini kurtaracağını) sanmıştı. Nihayet karanlıklar içinde (kalıp); '(Ey Rabbim!) Senden başka tanrı yoktur. Senin şânın yücedir, ben zâlimlerden oldum!' diye yalvardı."

(Enbiyâ, 21/87)

◾ Yüce Allah, Hz. Yunus'un (AS) duasını kabul ettiğini şöyle bildirmektedir:

"Biz de onun duasını kabul ettik ve onu tasadan kurtardık. İşte biz, mü'minleri böyle kurtarırız."

(Enbiyâ, 21/88)

4/8

◾ Bu ayetlerde Allah, bedensel ve zihinsel her türlü hastalıktan kurtulmak için tedavi yollarına başvurulması gerektiğini, şifayı verenin Allah olduğunu vurgulamaktadır.

◾ Peygamberimiz (SAV), Hz. Yunus'un (AS) duası ile ilgili olarak;

"Balık sahibi (Yûnus peygamberin), balığın karnında yaptığı duası; 'lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine'zzâlimîn (Ya Rabbî!) Senden başka ilâh yoktur, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, gerçekten ben zâlimlerden oldum)' şeklinde idi. Bu sözlerle dua eden herhangi bir Müslüman yoktur ki Allah onun duasını kabul etmiş olmasın" buyurmuştur.

(Tirmizî, De'avât, 85; bk. Hâkim, De'avât, I, 505)

5/8
Hz. Zekeriya'nın (AS) Duası
Hz. Zekeriya’nın AS Duası

◾ Hz. Zekeriya (AS), Allah'a dua edip kendisine çocuk ihsan etmesini istemişti:

"(Ey Peygamberim!) Zekeriyya'yı da (an). O, Rabbine; 'Rabbim! Beni tek (yalnız başıma çocuksuz) bırakma. Sen, vârislerin en hayırlısısın (her şeyim sana kalacaktır)' diye dua etmişti."

(Enbiyâ, 21/89)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Kötülük Üreten Bataklık: Kibir

Kötülük Üreten Bataklık: Kibir

Hattat, Neyzen ve Bestekar: Kazasker Mustafa İzzet Efendi

Hattat, Neyzen ve Bestekar: Kazasker Mustafa İzzet Efendi

Çin’in Doğu Türkistan’da kadınlara yönelik uyguladığı insan hakları ihlalleri

Çin’in Doğu Türkistan’da kadınlara yönelik uyguladığı insan hakları ihlalleri

Osmanlı belgeleri ışığında Filistin’e Yahudi göçü

Osmanlı belgeleri ışığında Filistin’e Yahudi göçü

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

İsrail basını: Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

İsrail basını: Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

Soykırım ve tehcir faslının sonu

Soykırım ve tehcir faslının sonu

DSÖ, Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

DSÖ, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı