Cüneydi Bağdadi'nin sözleri ve tavsiyeleri
Yayınlanma Tarihi: 23.04.2025 11:11 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 11:23
İslam medeniyetinin en önemli şehirlerinden olan Bağdat'ın yetiştirdiği büyük alim ve arif Cüneydi Bağdadi, geniş bir yelpazede eğitim almıştı. İlim tahsilinin ardından zühd ve ibadet hayatına sıkı sıkıya bağlanan Cüneydi Bağdadi, 909 yılında vefat ettiğinde cenaze namazında altmış binden fazla insan bulunmuştu.Yaşantısı ile insanları etkileyen büyük alim Cüneydi Bağdadi'nin sözleri ve tavsiyelerini araştırdık.
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İhlas, kul ile Allah arasında bir sırdır. Melek bilmez ki yazsın, şeytan anlamaz ki bozsun.
Cüneydi Bağdadi
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Bizler toprağa benzeriz. Bize her türdü kötü şey atılabilir ama bizden hep güzel Şeyler çıkar.
Cüneydi Bağdadi
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Dindarlığını merak eden yalnız kaldığındaki haline baksın.
Cüneydi Bağdadi
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Salih kimseler tevbeden sonra kalplerine Allah'ın azameti ve Allah'ın zikri galip geldiği için geçmişte yaptıkları günah ve malayaniyi hatırlamaz.
Cüneydi Bağdadi
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Kulluk, her an Allah Teâlâ'ya muhtaç olduğunu bilmek ve O'nun Resûlüne tam tâbi olmaktır.
Cüneydi Bağdadi