Aliya İzzetbegoviç’in İslam Deklarasyonu eserinden en sevilen alıntılar

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Kudüs meselesi ne sadece Filistinlilerin ne de sadece Arapların meselesidir. Kudüs, tüm Müslümanların meselesidir. Kudüs'ü ellerinde tutmak için Yahudilerin İslam ve Müslümanları yenmeleri gerekecektir ki bu, Allah'a şükür, onların kudret dairesinin dışındadır.

Aliya İzzetbegoviç