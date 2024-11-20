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Aliya İzzetbegoviç’in İslam Deklarasyonu eserinden en sevilen alıntılar

"Bilge Kral" lakabıyla nam salan Aliya İzzetbegoviç, eserleri ile tarihe büyük bir iz bıraktı. Bilge Lider, Batı'nın, İslam'a karşı olan duvarlarını yıkmak için kalemiyle ömrü boyunca hep mücadele etti. Sizlere Aliya İzzetbegoviç'in İslam Deklarasyonu eserinden en sevilen alıntıları derledik.

Giriş Tarihi: 20.11.2024 13:09 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:20
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Kudüs meselesi ne sadece Filistinlilerin ne de sadece Arapların meselesidir. Kudüs, tüm Müslümanların meselesidir. Kudüs'ü ellerinde tutmak için Yahudilerin İslam ve Müslümanları yenmeleri gerekecektir ki bu, Allah'a şükür, onların kudret dairesinin dışındadır.

Aliya İzzetbegoviç

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Unutulmamalı ki devrimizin realitesini oluşturan hemen hemen her şey, bundan elli yıl önce imkânsız görünüyordu.

Aliya İzzetbegoviç

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Ahlaki açıdan daha güçlü olduğumuzda, güç kullanma ihtiyacımız da azalacaktır zira şiddete başvurmak güçlülerin değil, zayıfların tercihidir.

Aliya İzzetbegoviç

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Gayenin mukaddes olması, bu yolda kullanılacak yakışıksız vasıtaları takdis etmez.

Aliya İzzetbegoviç

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Çünkü sadece uyanık ve faal olan, kendini ve kendi yolunu bulabilir.

Aliya İzzetbegoviç

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