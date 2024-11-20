Aliya İzzetbegoviç’in İslam Deklarasyonu eserinden en sevilen alıntılar
Aliya İzzetbegoviç’in İslam Deklarasyonu eserinden en sevilen alıntılar
"Bilge Kral" lakabıyla nam salan Aliya İzzetbegoviç, eserleri ile tarihe büyük bir iz bıraktı. Bilge Lider, Batı'nın, İslam'a karşı olan duvarlarını yıkmak için kalemiyle ömrü boyunca hep mücadele etti. Sizlere Aliya İzzetbegoviç'in İslam Deklarasyonu eserinden en sevilen alıntıları derledik.
Giriş Tarihi: 20.11.2024
13:09
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024
14:20