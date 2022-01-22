Edebiyatımızda hamse geleneği

◾ Hamse, Türk edebiyatında 14. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanmıştır. Bu türde en çok tekrar edilen konu "Leylâ ve Mecnûn", "Hüsrev ü Şîrîn" hikayeleri ile "Yûsuf ve Züleyhâ" kıssalarıdır. Daha sonraları günlük hayatı konu alan orijinal mesneviler de kaleme alınmıştır. Taşlıcalı Yahyâ ile Nev'îzâde Atâî'nin hamseleri bu bakımdan büyük önem taşımaktadır.

◾ Türk edebiyatında hamse yazan ilk şair, Çağatay sahasından Ali Şîr Nevâî'dir. Nizâmî ve Hüsrev'i örnek alsa da taklitçisi asla olmamıştır.

↪ Nevâî, Hayretü'l-ebrâr,

↪ Ferhad u Şîrin,

↪ Leylî vü Mecnûn,

↪ Seb'a-i Seyyâre,

↪ Sedd-i İskenderî.

Ali Şir Nevai,Türkçeyi yüksek bir sanat dili halinde işlemeye çalışan, bu görüşü savunan ve dilimize değer kazandıran şair, üstün bir bilgin ve devlet adamıydı. Farsçanın edebi dil olduğu bir dönemde Türkçe eserler kaleme aldı. Farsçanın Türkçeden herhangi bir üstünlüğünün olmadığını savunurken, dilimize mesafeli duran çağdaşlarını da sertçe eleştirdi. Çağatay sahasındaki edebiyatı o denli şekillendirdi ki, Çağatayca "Nevai dili" olarak anıldı. Hüseyin Baykara ile çocukluktan başlayan dostluğu sayesinde yaşamı boyunca siyasetle iç içe olsa da Nevai, kelimelerin dünyasından asla kopamadı. Tarihteki sarsılmaz yerini günümüze kadar sürdürdü.

Türkçenin en büyük hamisi: Ali Şir Nevai