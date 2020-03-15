Hiç gitmediği İstanbul’da şöhreti dillere destan şair: Lamiî Çelebi
Hiç gitmediği İstanbul’da şöhreti dillere destan şair: Lamiî Çelebi
Lamii Çelebi 15. yüzyılın son çeyreği ile 16 yüzyılın ilk yarısında yaşamış, nazım ve nesir türlerinde önemli eserler kaleme almış divan edebiyatının en velut şairlerindendir. Çelebi, Molla Cami'den çevirdiği eserlerden dolayı çok sayıda şuara tezkirecisi onu Cami-i Rum olarak anmıştır. Lamii Çelebi, Molla Cami'den başka Osmanlı sahası dışından Unsuri, Cürcani, Ehl-i Şirazi, Ali Şir Nevai ve Fettahi gibi bazı şahısların da eserlerini Osmanlı Türkçesine kazandırmıştır. Edebiyat tarihinde bu denli önemli bir isim olan Lamii Çelebi'nin hayatına dair detayları ve edebi kişiliğini şiirlerinden örneklerle derledik.
Giriş Tarihi: 15.03.2020
16:53
Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
18:40
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1
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Lamii Çelebi’nin hayatı
2
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Şairliğinin yanında iyi bir nakkaş
3
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4
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Edebi kişiliği
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İstanbul'a hiç gitmediği halde İstanbul'daki edebiyat ve tasavvuf muhitlerinde eserleriyle tanındı