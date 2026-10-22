Orta Asya'nın kadim şehri: Merv

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◾ İlk dönemlerden itibaren zaman zaman karışıklıklar ve kaosa sahne olan Merv, her türlü olumsuzluğa rağmen daima bir islam beldesi olarak Horasan'ın merkezi oldu.

◾ Şehrin ilk camileri ise Benî Mahân Camii ve Mescid-i Atîk. Abbasilerin tarih sahnesine çıkarak ele geçirdikleri ilk şehir olan Merv, Abbasiler için önemli bir merkezdi.

İslâm sanatında değişim rüzgârı: Abbasiler