Orta Asya'nın kadim şehri: Merv
Binlerce yıllık geçmişiyle tarihi bir şehir olan Merv, Abbasiler ve Selçuklular devirlerinde altın çağlarını yaşadı. Büyük Selçukluların bir dönem başkentliğini üstlenen şehir, bünyesinde barındırdığı kütüphane ve medreselerle ilmi bir merkez oldu. Moğol istilasında harap olan Merv bir de büyük kıtlığa maruz kalınca ahalisini kaybetti. Sizler için Büyük Selçukluların başkenti Merv'in tarihini araştırdık.
Giriş Tarihi: 30.12.2023
18:20
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
18:58
◾ Günümüzde
Türkmenistan'ın güney kısmında bulunan Merv, Selçukluların başkenti olması hasebiyle eşsiz yapılarla donatıldı. Şehir, tarihimizin önemli kültür merkezlerinden biri oldu.
◾ Bünyesinde
cami, türbe, kervansaray, kale, hastane gibi kurucu yapılar barındıran Merv, İslam medeniyetinin gölgesinde açan nadide bir güldü.
Selçuklu şehrinin özellikleri
◾ Selçuklulardan evvel de
Merv, tarımsal faaliyetlerin yapıldığı, bereketli arazilerin ortasında ve stratejik açıdan çok kıymetli bir noktada bulunuyordu.
◾ Şehrin tarihi
Alp er Tunga'dan İskender'e Emeviler'den Harzemşahlara dek uzanıyordu. Maveraünnehir'in bu kadim şehri bugün Bayramalı şehri sınırları içerisinde bulunuyor.
◾ Öyle ki
Sasaniler'in son kralı III. Yezdicerd, İslam orduları tarafından mağlup edildiğinde Merv şehrine geçti. Burada hazır bir garnizon bulunmaktaydı.
Sasaniler kimdir?
226 - 651 yılları arasında yaşayan Sasani İmparatorluğu, geniş bir coğrafyada hüküm süren bir Pers hanedanıydı.
◾ Merv, İslam ordularının akınları karşısında daha fazla dayanamadı ve
küfrün karanlığından imanın berrak, beyaz ve temizleyici nuruna gark oldu.
Medeniyetin kökleri: Şehirler
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Hz. Osman'ın (RA) Basra valis i Abdullah b. Amir tarafından fethedilen Merv, Horasan bölgesinin başşehri olarak uzun yıllar boyunca Müslümanlara hizmet etti.
Abdullah b. Amir kimdir?
626 – 679 yılları arasında yaşayan Abdullah b. Amir, Hz. Osman (RA) ve Muaviye dönemlerinde Basra valiliği yapar.
◾ İlk dönemlerden itibaren zaman zaman
karışıklıklar ve kaosa sahne olan Merv, her türlü olumsuzluğa rağmen daima bir islam beldesi olarak Horasan'ın merkezi oldu.
◾ Şehrin ilk camileri ise
Benî Mahân Camii ve Mescid-i Atîk. Abbasilerin tarih sahnesine çıkarak ele geçirdikleri ilk şehir olan Merv, Abbasiler için önemli bir merkezdi.
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