Aliya İzzetbegoviç'in düşünce yapısı

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Ütopya ve dram

🔶 Büyük lider İzzetbegoviç hayat felsefesi olarak "dram ve ütopya" olarak iki kavramı ele alır. Bu kavramlarla insanlara, bireyin varoluşunu anlama ve açıklama imkanı sunar. Dramın insan dünyasında cerayan eden varoluşun en yüksek şekli olduğunu söyler. Ütopyayı ise dünyadaki toplumsal bir cennet rüyası olarak simgeler .

🔶 Ütopyada insan, toplumsal hayatta sadece kendisine verilen görevleri yerine getirmekle sınırlıdır. Böylece ütopya insanı, insandan çok sürü halinde yaşayan ve üzerine düşen görevi yerine getiren bir canlıya benzer.

🔶 Ütopya insanı, insandan çok bir robot haline gelir. Tekdüzelik ve mekanik bir hayat insan dışındaki varlıkları açıklamak için daha uygundur. Bu anlamda insan sadece içinde yaşadığı çevreye ait değildir.

Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'ten hafızalara kazınan 25 söz