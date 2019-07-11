Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'ten hafızalara kazınan 25 söz
Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'ten hafızalara kazınan 25 söz
Merhum Aliya İzzetbegoviç ömründe Batı'nın fikri, kültürel ve siyasi hücumu karşısında İslam dünyasının nasıl bir tutum göstermesi gerektiğinin canlı temsili, umudu oldu. İzzetbegoviç, tek kelimeyle Bosna'yı Bosna yapan ruhun kendisine yansıdığı simadır. Sizler için, başta Bosna Hersek olmak üzere dünya tarihinin en önemli isimlerinden biri olan, Aliya İzzetbegoviç'in hafızalara kazınan 25 sözünü derledik.
Giriş Tarihi: 11.07.2019
14:29
Güncelleme Tarihi: 11.07.2021
09:53