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Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'ten hafızalara kazınan 25 söz

Merhum Aliya İzzetbegoviç ömründe Batı'nın fikri, kültürel ve siyasi hücumu karşısında İslam dünyasının nasıl bir tutum göstermesi gerektiğinin canlı temsili, umudu oldu. İzzetbegoviç, tek kelimeyle Bosna'yı Bosna yapan ruhun kendisine yansıdığı simadır. Sizler için, başta Bosna Hersek olmak üzere dünya tarihinin en önemli isimlerinden biri olan, Aliya İzzetbegoviç'in hafızalara kazınan 25 sözünü derledik.

Giriş Tarihi: 11.07.2019 14:29 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 09:53
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"Sanat için soyunana alkış tutanlar Allah için giyinene neden zulmeder?"

Aliya İzzetbegoviç kimdir?

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"Gerçek inanan bir nesil, sadece şuursuz bir dini aidiyet içinde bulunan düzinelerce nesilden çok daha fazla şey yapabilir."

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"Karşılıklı olarak güçlerin etkisizleştirilmesi durumu, bir çeşit acz ve hareketsizlik ortaya çıkarır."

Aliya İzzetbegoviç neden 'Bilge Kral' olarak anıldı?

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"Hayatı sadece din ve dua ile değil,aynı zamanda çalışma ve bilimle tanzim etmek gerektiğine inanan kimse,o İslam'a aittir.."

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"Müslümanların hızla artan büyük nüfusuyla övünmemiz, bana şişmanlığıyla övünen ve aldığı yeni kilolardan haz duyan bir adamı hatırlatıyor. Ruhumuza, akılımıza ve başarılarımıza vurgu yapmaya ne zaman başlayacağız?"

Aliya İzzetbegoviç: Davası Allah olan lider

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