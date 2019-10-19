Aliya İzzetbegoviç: Davası Allah olan lider

Bosna Hersek halkına yaptıklarıyla ışık tutan "Bilge Kral" Aliya, "Ey teslimiyet, senin adın İslam'dır", "Her şeye kadir olan Allah'a yemin ederim ki köle olmayacağız", "Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" ve "Ben Avrupa'ya giderken kafam önümde eğik gitmiyorum. Çünkü çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedik. Çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadık. Oysa onlar bunların tamamını yaptılar. Hem de Batı'nın gözü önünde, Batı medeniyeti adına" sözleriyle her zaman hatırlanacak.

İzzetbegoviç, modern sorunların Müslümanca çözülmesini temel bir ilke olarak kabul eden bir liderdi. Bu bağlamda, Avrupalı İslâm, İslâm demokrasisi gibi yeni kavram ve anlayışlarla modern İslâm düşüncesini zenginleştirdi.