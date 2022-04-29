Aliya İzzetbegoviç’in “Özgürlüğe Kaçışım, Zindandan Notlar” eserinden alıntılar

🔸 "Özgürlüğe Kaçışım, Zindandan Notlar" Aliya İzzetbegoviç'in hapis günlerinde fikri alemindeki notları derlediği, hayatında yaşadığı tecrübeleri özgün bir dil ve diri bir anlatımla okuyucuya aktardığı çok kıymetli bir eserdir.

🔸 Aliya'nın ilk hapsolunması, Bosna'da, Müslümanların dini faaliyet ve örgütlenmeden dolayı tutuklanmaya başladığı yıllarda askerliğini neredeyse bitirmek üzereyken gerçekleşir. İslami camiada çarpıcı faaliyetleri Sırpların dikkatini çeker ve 1 Mart 1946'da on dört arkadaşıyla birlikte tutuklanır.

🔸 Onun hayatına farklı bir boyut kazandıran bu ilk hapis yolculuğunun ardından Aliya, İslami faaliyetlerine hız kesmeden devam eder, üniversiteyi tamamlar ve bir diplomat olarak daha etkin bir dava adamı olma yolunda ilerler. Şüphesiz bu yılların "Özgürlüğe Kaçışım, Zindandan Notlar" kitabının oluşmasındaki yeri önemlidir.

Aliya İzzetbegoviç neden 'Bilge Kral' olarak anıldı?